Brasil goleia o Panamá no Maracanã em amistoso de despedida antes da Copa do Mundo
Seleção fecha ciclo no país com goleada por 6 a 2 e viaja para os Estados Unidos
Publicado: 31/05/2026 às 20:42
Luiz Henrique e Vini Jr. em ação pela Seleção Brasileira (Caio Falcão/ESP DP)
Em ritmo de festa, a Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 na noite deste domingo (31), no Maracanã, no penúltimo amistoso de preparação antes do Mundial. O confronto marcou a despedida da Amarelinha em solo nacional antes do embarque aos Estados Unidos.
Dentro de campo, o time comandado por Carlo Ancelotti aproveitou a chance para mostrar serviço. No primeiro tempo, Vini Jr. abriu o placar com um golaço relâmpago antes do primeiro minuto de jogo e, após o empate panamenho com Murillo em cobrança de falta, Casemiro garantiu o 2 a 1 antes do intervalo. Na segunda etapa, os reservas deslancharam e transformaram a vitória em goleada com tentos de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos, enquanto Harvey descontou para os visitantes no fim.
A delegação brasileira já embarca nesta segunda-feira rumo aos Estados Unidos para a reta final de preparação. No próximo sábado (6), às 19h (de Brasília), o Brasil enfrenta o Egito, em Cleveland, no último compromisso preparatório oficial antes da aguardada estreia na Copa do Mundo, que está marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos.
O JOGO
Mesmo lesionado, Neymar ainda apareceu no banco de reservas como parte da delegação. Para o 120º jogo da Amarelinha no Maracanã, o Hino Nacional foi cantado por Belo e Alcione. O clima de festa e também de despedida da Seleção para ir ao Mundial ganhou grito de gol logo no primeiro minuto. Casemiro interceptou o passe, e a bola sobrou para Vini Jr. O camisa 7 ajeitou para o pé direito e acertou um chutaço de fora da área; com efeito, a bola foi morrer na rede. Brasil 1 a 0.
A marcação pressão treinada por Carlo Ancelotti surtiu efeito, e o domínio esperado dos brasileiros aconteceu no começo, com o Brasil buscando trocar passes. Vini Jr. seguia como a principal arma de criação e definição. Aos 5 minutos, ele tentou de novo. Bruno Guimarães chegou pelo meio e abriu com Vinicius pelo lado esquerdo; o camisa 7 entrou na área arriscando o chute rasteiro, mas o goleiro Mosquera defendeu.
Aos 13 minutos, em falta perto da grande área, o Panamá chegou ao gol de empate. Murillo cobrou e contou com um desvio na barreira em Matheus Cunha, que mudou a trajetória da bola, enganando Alisson, que não conseguiu alcançar. 1 a 1 no Maracanã.
Depois do gol, o Brasil rodava a bola e tentava sempre os lançamentos partindo de Casemiro e Bruno Guimarães para os pontas, Luiz Henrique e Vini Jr.
Raphinha ainda caía pelo lado direito. Outra arma ofensiva era Wesley, atuando como um ala quando a Seleção tinha a bola.
As boas chances vieram com o Raphinha duas vezes. Uma com defesa de Mosquera e outra para fora. Mas foi o Casemiro quem anotou o segundo gol no Maracanã. Aos 38 minutos, Vini Jr. balançou para cima da marcação, limpou, puxou para o pé direito do lado esquerdo da grande área e finalizou com efeito. No meio do caminho, na pequena área, Casemiro apareceu para desviar de cabeça e tirar do goleiro. O lance ainda passou por revisão do VAR, que traçou as linhas e mostrou posição legal do volante brasileiro. Brasil 2 a 1.
SEGUNDO TEMPO
Na volta dos vestiários, a Seleção Brasileira mudou o time e o futebol também. Os até então "reservas" da equipe de Carlo Ancelotti deslancharam: uma chuva de gols. Aos 7 minutos, a pressão brasileira na saída de bola funcionou mais uma vez, e Rayan, que entrou no intervalo, balançou as redes no Maracanã para fazer 3 a 1.
Aos 14, foi a vez de Paquetá ampliar. De fora da área, o meia bateu colocado, a bola desviou e morreu no fundo das redes: 4 a 1.
Aos 16 minutos, Igor Thiago foi derrubado na área, e o juiz marcou pênalti. O próprio centroavante foi para a cobrança e, com frieza, marcou: 5 a 1. Aos 35 minutos, saiu outro golaço do Brasil. Lucas Paquetá recebeu o passe e lançou de pé direito dentro da área; Danilo Santos dominou com a coxa, fez o drible deixando o marcador caído no chão e finalizou mandando para o fundo das redes: 6 a 1.
Ainda deu tempo para o Panamá diminuir o placar com Harvey, em um golaço. Aos 38 minutos, Murillo trabalhou a bola pelo lado direito, Danilo tirou para a frente, e Harvey pegou a sobra mandando um chutaço no fundo das redes. Outro golaço para fazer 6 a 2 e fechar a conta no Maracanã.
FICHA DA PARTIDA
BRASIL 6
Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Léo Pereira, Bremer (Douglas Santos) e Alex Sandro (Rayan); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo); Luiz Henrique (Danilo Santos), Raphinha (Igor Thiago), Matheus Cunha (Paquetá) e Vini Jr (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
PANAMÁ 2
Mosquera; Murillo (Iván Anderson), Escobar (Jiovany Ramos), Córdoba (Fariña) e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Griffith), Blackman (Kadir) e José Rodríguez (Tomás Rodríguez); Bárcenas (Davis), Waterman (Fajardo) e Ismael Díaz (Cristian Martínez). Técnico: Thomas Christiansen
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Árbitro: Daniel Schlager (ALE)
Assistentes: Sven Waschitzki-Günther (ALE) e Lasse Koslowski (ALE)
Quarto Árbitro: Florian Badstübner (ALE)
VAR: Christian Dingert (ALE)
Gols: Vini Jr. (01'/1T), Murillo (13'/1T), Casemiro (38'/1T), Rayan (7'/2T), Paquetá (14'/2T), Igor Thiago (17'/2T), Danilo Santos (35'/2T), Harvey (38'/2T)
Cartões amarelos: Blackman (Panamá)
Público: 72.140