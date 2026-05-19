Neymar fatura R$ 30 milhões com publicidades após a convocação para a Copa, diz site

O jogador brasileiro realizou diversas postagens com marcas parceiras após o anúncio da lista de Carlo Ancelotti

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta / Santos FC)

Para além da importância esportiva de disputar a sua quarta Copa do Mundo, a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira também rendeu cifras milionárias ao jogador do Santos. Segundo o portal Extra, o camisa 10 faturou R$ 30 milhões com publicidades após o anúncio de sua convocação na última segunda-feira (18).

Logo após a lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti, Neymar realizou diferentes postagens com marcas parceiras, já produzidas com antecedência, quando a convocação ainda era tratada como uma incógnita.

Ostentando um perfil com 232 milhões de seguidores, o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira emendou propagandas de quatro marcas: Canção Alimentos, Mercado Livre, Puma e Red Bull, todas com a temática do retorno do jogador à Amarelinha após longa ausência.

Depois das publicidades, o jogador também publicou um vídeo com a sua reação à convocação. O conteúdo, que mostra a emoção e a vibração de Neymar, já acumula mais de 141 milhões de visualizações nas redes sociais.

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