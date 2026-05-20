Alerta na Seleção Brasileira: Neymar sofre lesão e vira preocupação para Ancelotti

Neymar sofre lesão na panturrilha e desfalca o Santos na Sul-Americana e no Brasileirão

Carlo Ancelotti e Neymar Jr. (Rafael Ribeiro e Vitor Silva/CBF)

Poucos dias depois da divulgação oficial da convocação, a Seleção Brasileira recebeu uma notícia preocupante: Neymar sofreu uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar o Santos nos próximos compromissos para iniciar tratamento na Granja Comary. O problema físico acendeu o alerta do técnico Carlo Ancelotti, que já havia condicionado a utilização do atleta à sua total recuperação física.

Neymar iniciará um cronograma específico de recuperação sob a supervisão do departamento médico da Amarelinha na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A previsão inicial é de que o atleta passe até 10 dias sem realizar treinamentos normais no gramado.

A situação gera especulações nos bastidores, uma vez que o comandante italiano já havia manifestado publicamente que só utilizará o camisa 10 no Mundial caso ele esteja 100% fisicamente.



No Santos, a ausência do principal referencial técnico será sentida em pelo menos dois jogos. Neymar está fora do duelo decisivo desta quarta-feira (20) contra o San Lorenzo-ARG, às 19h, na Vila Belmiro, válido pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O atacante também não viaja para Porto Alegre, onde encara o Grêmio, no sábado (23), às 19h, na Arena do Grêmio, pela Série A.

A convocação de Neymar era o tema mais debatido em torno da Seleção Brasileira nas últimas semanas. O atacante do Santos conviveu durante todo o ciclo com dúvidas físicas, retornos interrompidos e questionamentos sobre sua condição para disputar um torneio de altíssimo nível competitivo. Mesmo assim, Ancelotti decidiu apostar na experiência do camisa 10.

“Fizemos a avaliação do Neymar e vimos que, neste último período, ele jogou com competitividade e melhorou a sua condição física. Pensamos que ele vai ser um jogador importante nesta Copa do Mundo”, afirmou o treinador.

Se recuperado a tempo, a tendência é que Neymar seja relacionado para o amistoso de despedida contra o Panamá, marcado para o dia 31 de maio.



Apresentação para a Copa do Mundo:

A CBF definiu a programação para o período de treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, na primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo. Na quarta-feira (27) os atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti se apresentam em Teresópolis, local das atividades da Seleção Brasileira. De 27 a 30 de maio, a equipe treinará visando à partida contra o Panamá, dia 31, no Maracanã, às 18h30.

Programação de treinos na Granja Comary:

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15:30 - Treino

Sexta-feira (29)

Avaliações médicas

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Sábado (30)

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Ida para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18:30 - Brasil x Panamá - Maracanã

