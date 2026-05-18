Copa do Mundo: Confira tabela e caminho do Brasil até a final
A Seleção Brasileira estreia no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México no dia 13 de junho, às 19h
Publicado: 18/05/2026 às 14:43
Troféu da Copa do Mundo (FABRICE COFFRINI / AFP)
Às vésperas do início oficial, a Seleção Brasileira se prepara para entrar em campo e buscar a sexta estrela na Copa do Mundo de 2026. Integrando o Grupo C, confira a tabela do Brasil na fase de grupos e os possíveis caminhos até a final do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.
Calendário da fase de grupos:
A Seleção Brasileira estreará na competição contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Em seguida, a equipe encara o Haiti, fechando a fase inicial contra a Escócia.
Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York / Nova Jersey)
Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Brasil x Escócia: 24/06 (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami)
Possíveis caminhos do Brasil no mata-mata da Copa
Classificando em 1º lugar:
2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston
Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey
Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami
Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta
Final: 18/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey
Classificando em 2º lugar:
2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 22h – Monterrey
Oitavas de final: 04/07 (sábado), às 14h – Houston
Quartas de final: 09/07 (quinta-feira), às 17h – Boston
Semifinal: 14/07 (terça-feira), às 16h – Dallas
Final: 18/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey
Em caso de classificação como um dos melhores terceiros colocados, o Brasil terá uma grande combinação de possibilidades de cruzamento, não sendo possível definir o caminho da Seleção até uma eventual final.
