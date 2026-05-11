O treinador Carlo Ancelotti já enviou a pré-lista com 55 nomes para a FIFA

Quando é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026? (Foto: Divulgação/FIFA)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enviou uma lista preliminar à FIFA com os 55 possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (11).

Desta primeira seleção, o italiano vai selecionar 26 jogadores para representar o Brasil no Mundial que vai ser disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

A data limite estabelecida pela FIFA para enviar o documento da pré-lista era nesta segunda, mas, agora, cabe a cada confederação decidir quando fazer o anúncio oficial com a lista final.

Quando Ancelotti vai anunciar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já anunciou que o técnico italiano vai revelar os 26 convocados em 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), em evento marcado para o Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira ainda faz dois amistosos antes de estrear na Copa do Mundo contra o Marrocos em 13 de junho.

No Maracanã, a Amarelinha enfrenta o Panamá em 31 de maio (domingo), às 18h30. Depois desse compromisso, os convocados de Ancelotti viajam para os Estados Unidos, onde ainda disputam outro jogo antes do Mundial, contra o Egito, em 6 de junho.

Neymar na pré-lista

O atacante e camisa 10 do Santos, Neymar, está na pré-lista de Carlo Ancelotti, apesar de não ter sido convocado pelo treinador em nenhuma ocasião até aqui.

Em 2026, Neymar tem 11 gols e quatro assistências em 17 jogos pelo Santos.

Além dele, a imprensa brasileira já revelou que nomes como Endrick, Estêvão e Thiago Silva estão entre os 55 convocáveis.

Durante a semana, a FIFA começa a entrar em contato com os clubes dos jogadores escolhidos nas pré-listas das seleções e, assim, é provável que mais nomes dos confirmados espalhem.

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