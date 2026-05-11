Copa do Mundo 2026: veja quando cada seleção anuncia os 26 convocados para o Mundial. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na reta final da contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, as 48 seleções que disputarão o torneio a partir do dia 11 de junho, no Canadá, Estados Unidos e México, já enviaram a lista com os 55 convocáveis para o torneio à FIFA.

Agora, cada confederação decide quando vai fazer seus anúncios provisórios. A FIFA, no entanto, planeja anunciar as listas oficiais de 26 jogadores na terça-feira, 2 de junho.

Lista Preliminar: entre 35 e 55 jogadores (4 goleiros). Documento interno e não divulgado.

entre 35 e 55 jogadores (4 goleiros). Documento interno e não divulgado. Lista final: entre 23 e 26 jogadores (mínimo de 3 goleiros).

entre 23 e 26 jogadores (mínimo de 3 goleiros). Trocas: substituições por lesão grave ou doença são aceitas até 24 horas antes da estreia, utilizando obrigatoriamente atletas da lista preliminar.

De acordo com o portal ge, este é o conograma de convocações das seleções para a Copa do Mundo:



Grupo A

Coreia do Sul - 16 de maio

México - 1º de junho

República Tcheca - Não divulgou

África do Sul - Não divulgou

Grupo B

Bósnia - veja os convocados

Canadá - Não divulgou

Catar - Não divulgou

Suíça - 11 de maio

Grupo C

Brasil - 18 de maio

Escócia - Não divulgou

Haiti - Não divulgou

Marrocos - 21 de maio

Grupo D

Austrália - 1º de junho

EUA - 26 de maio

Paraguai - Não divulgou

Turquia - Não divulgou

Grupo E

Alemanha - 21 de maio

Costa do Marfim - 15 de maio

Curaçao - Não divulgou

Equador - Não divulgou

Grupo F

Holanda - 25 de maio

Japão - 15 de maio

Suécia - 12 de maio

Tunísia - 15 de maio

Grupo G

Bélgica - 15 de maio

Egito - Não divulgou

Irã - Não divulgou

Nova Zelândia - 14 de maio

Grupo H

Arábia Saudita - Não divulgou

Cabo Verde - Não divulgou

Espanha - 25 de maio

Uruguai - Não divulgou

Grupo I

França - 14 de maio

Iraque - Não divulgou

Noruega - 21 de maio

Senegal - Não divulgou

Grupo J

Argentina - Não divulgou

Argélia - Não divulgou

Áustria - 18 de maio

Jordânia - Não divulgou

Grupo K

Colômbia - 29 de maio

Portugal - 19 de maio

RD Congo - 11 de maio

Uzbequistão - Não divulgou

Grupo L

Croácia - 1º de junho

Gana - Não divulgou

Inglaterra - 22 de maio

Panamá - 26 de maio