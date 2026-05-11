Copa do Mundo 2026: veja quando cada seleção anuncia os 26 convocados para o Mundial
Confira as datas de divulgação das convocações das 48 seleções
Publicado: 11/05/2026 às 12:06
Copa do Mundo 2026: veja quando cada seleção anuncia os 26 convocados para o Mundial. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Na reta final da contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, as 48 seleções que disputarão o torneio a partir do dia 11 de junho, no Canadá, Estados Unidos e México, já enviaram a lista com os 55 convocáveis para o torneio à FIFA.
Agora, cada confederação decide quando vai fazer seus anúncios provisórios. A FIFA, no entanto, planeja anunciar as listas oficiais de 26 jogadores na terça-feira, 2 de junho.
- Lista Preliminar: entre 35 e 55 jogadores (4 goleiros). Documento interno e não divulgado.
- Lista final: entre 23 e 26 jogadores (mínimo de 3 goleiros).
- Trocas: substituições por lesão grave ou doença são aceitas até 24 horas antes da estreia, utilizando obrigatoriamente atletas da lista preliminar.
De acordo com o portal ge, este é o conograma de convocações das seleções para a Copa do Mundo:
- Grupo A
Coreia do Sul - 16 de maio
México - 1º de junho
República Tcheca - Não divulgou
África do Sul - Não divulgou
- Grupo B
Bósnia - veja os convocados
Canadá - Não divulgou
Catar - Não divulgou
Suíça - 11 de maio
- Grupo C
Brasil - 18 de maio
Escócia - Não divulgou
Haiti - Não divulgou
Marrocos - 21 de maio
- Grupo D
Austrália - 1º de junho
EUA - 26 de maio
Paraguai - Não divulgou
Turquia - Não divulgou
- Grupo E
Alemanha - 21 de maio
Costa do Marfim - 15 de maio
Curaçao - Não divulgou
Equador - Não divulgou
- Grupo F
Holanda - 25 de maio
Japão - 15 de maio
Suécia - 12 de maio
Tunísia - 15 de maio
- Grupo G
Bélgica - 15 de maio
Egito - Não divulgou
Irã - Não divulgou
Nova Zelândia - 14 de maio
- Grupo H
Arábia Saudita - Não divulgou
Cabo Verde - Não divulgou
Espanha - 25 de maio
Uruguai - Não divulgou
- Grupo I
França - 14 de maio
Iraque - Não divulgou
Noruega - 21 de maio
Senegal - Não divulgou
- Grupo J
Argentina - Não divulgou
Argélia - Não divulgou
Áustria - 18 de maio
Jordânia - Não divulgou
- Grupo K
Colômbia - 29 de maio
Portugal - 19 de maio
RD Congo - 11 de maio
Uzbequistão - Não divulgou
- Grupo L
Croácia - 1º de junho
Gana - Não divulgou
Inglaterra - 22 de maio
Panamá - 26 de maio