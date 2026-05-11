Com baixas confirmadas de Rodrygo e Militão, Ancelotti montao 'quebra-cabeça' das lesões e a polêmica fase de Neymar antes do anúncio oficial

Convocação da Seleção Brasileira: veja as chances de cada jogador para a lista final de Ancelotti. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

A contagem regressiva para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo vai chegando ao seu fim e a expectativa para descobrir os 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti aumenta. O treinador italiano anuncia, na próxima segunda-feira (18), quem são os jogadores que representarão o Brasil no Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Entre os tópicos mais discutidos está a quantidade de lesões que afetam o time titular de Ancelotti. Pelo menos dois titulares do time de Carleto já são ausências confirmadas: Rodrygo e Éder Militão, ambos do Real Madrid.

Ainda há dúvida sobre a participação de Estêvão no torneio. Artilheiro da 'Era Ancelotti', o atacante do Chelsea saiu machucado em partida contra o Manchester United pela Premier League em 18 de abril e retornou ao Brasil para tentar tratamento alternativo que viabilizasse sua ida para a América do Norte. A expectativa, no entanto, é que ele fique de fora.

Considerado nome 'certo' entre os 26 convocados, Raphinha deu uma boa notícia para Ancelotti nesse domingo (10), quando voltou aos gramados durante a vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Real Madrid no 'El Clásico', que garantiu o título do Campeonato Espanhol ao Barça.

O atacante, que estava fora de ação desde a derrota do Brasil contra a França em amistoso no dia 26 de março, deve ser titular de Ancelotti durante a Copa do Mundo.

GOLEIROS

Nas traves brasileiras, o goleiro Alisson preocupa com uma lesão na coxa que o tirou de ação no Liverpool desde 20 de março. Ele também ficou de fora da última convocação da seleção devido ao problema muscular e, desde então, não disputou uma partida pelos Reds.

Os titulares nos jogos contra França e Croácia, Ederson e Bento, respectivamente, devem fechar as vagas para goleiros.

Hugo Souza, convocado de última hora após o corte de Alisson, pode ser a surpresa na lista. Outros dois nomes improváveis entre os 26 são John (Nottingham Forest-ING) e Carlos Miguel (Palmeiras).

DEFENSORES

Com a ausência de Éder Militão, o nome de Ibañez ganha força para a lateral-direita e zaga da Seleção Brasileira. Além dele, Wesley, ex-Flamengo, deve ser o outro nome para disputar a posição na direita.

Paulo Henrique (Vasco) e Vitinho (Botafogo) podem ser surpresas na lista final.

Danilo, do Flamengo, é nome confirmado já por Ancelotti na lista final.

Na zaga, Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) disputam a final da Champions League em 30 de maio e, duas semanas depois, formam a dupla de zaga da Seleção Brasileira que estreia contra o Marrocos em 13 de junho.

A disputa pelas vagas reservas ficam entre Bremer (Juventus-ITA) e Léo Pereira (Flamengo) como favoritos por terem ido na última convocação de Ancelotti.

Correm por fora: Thiago Silva (Porto), Alexsandro (Lille-FRA), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG-FRA), Vitor Reis (Girona-ESP) e Murillo (Nottingham Forest-ING).

Na esquerda, Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit-RUS) são os favoritos de Ancelotti, enquanto Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (Mônaco-FRA), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA) estão considerados entre os menos prováveis.

MEIO-CAMPO

O meio de campo traz algumas certezas e muitas incógnitas. O centro da equipe fica sob comando de Casemiro, do Manchester United, considerado um dos principais pilares da Seleção de Ancelotti.

Ao lado dele, estará Bruno Guimarães (Newcastle), que voltou de lesão e também faz parte da espinha dorsal da equipe.

Com as atuações contra França e Croácia, nos últimos amistosos da Seleção Brasileira, Danilo (Botafogo) colocou uma pulga atrás da orelha do italiano. O meia foi titular contra a equipe croata e marcou um dos gols da vitória do Brasil.

Apesar de ter ido mal nestes jogos, por outro lado, Andrey Santos (Chelsea) também é um nome dado como 'certo' para compor o elenco do meio-campo da Amarelinha.

Para ser o 'reserva de Casemiro', Ancelotti conta com Fabinho (Al-Ittihad-SAU).

Na disputa pelas "vagas que sobram" estão: Lucas Paquetá (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray-TUR), João Gomes (Wolverhampton-ING), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle-ING), Gerson (Cruzeiro) e Matheus Pereira (Cruzeiro).

ATAQUE

No ataque é onde Ancelotti tem as maiores dúvidas e os nomes geram mais controvérsias. O nome que encabeça as discussões é Neymar (Santos).

O camisa 10 do Santos esteve envolvido em várias polêmicas desde o início de 2026, que variam desde discussão com torcedores até briga e tapa em Robinho Jr. durante um treino do Peixe.

Em campo, suas atuações ainda deixam a desejar, mesmo que os números sejam de 11 gols e quatro assistências em 17 jogos no ano.

De acordo com apuração do ge, nos corredores da CBF, as pessoas tratam uma possível convocação de Neymar como surpreendente.

Para Ancelotti, estão 'confirmados' Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (Zenit).

Com os desempenhos por clube e nos amistosos preparatórios, Igor Thiago (Brentford) e Endrick (Real Madrid — emprestado ao Lyon) cavaram uma vaga no ataque.

A lesão de Estêvão, por outro lado, pode abrir espaço para Rayan, do Bournemouth. O atacante, recém contratado pelo clube inglês junto ao Vasco, teve início promissor na Premier League e marcou gol da vitória da equipe, no sábado (9). Na Inglaterra, ele já atingiu a marca de cinco gols e duas assistências em 13 jogos.

Apesar de nunca convocado, Ancelotti estuda a possibilidade de convocar Pedro, que vive boa fase no Flamengo.

Outros jogadores que podem aparecer como surpresas no setor ofensivo são Antony (Real Bétis-ESP), Richarlison (Tottenham-ING), Igor Jesus (Nottingham Forest-ING) e Kaio Jorge (Cruzeiro).