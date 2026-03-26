Brasil x França: acompanhe em tempo real o amistoso da seleção brasileira

Acompanhe ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a França nesta quinta-feira (26), em Boston

Brasil x França ao vivo veja onde assistir, horário, desfalques e prováveis escalações (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Reprodução/Instagram via k.mbappe)

A Seleção Brasileira enfrenta nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), a França, em Boston, nos Estados Unidos. O duelo é um dos últimos testes na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Acompanhe em tempo real o amistoso do Brasil:

PRIMEIRO TEMPO



21' – França domina as ações, mas o Brasil é mais perigoso! Os franceses ocupam o campo ofensivo e têm maior volume de jogo. No entanto, a Seleção Brasileira leva mais perigo real nas vezes em que consegue atacar, apesar de ainda sofrer com erros na saída de bola.

18' – O VINI QUER JOGO! O camisa 10 tenta duas investidas seguidas. Na primeira, avança pela ponta direita e carrega até a entrada da área, mas é desarmado por Gusto. Na sequência, quase intercepta a troca de passes da França; se recuperasse a bola, sairia livre no contra-ataque!

15' – Um susto! Ederson erra o passe na saída de jogo e coloca a defesa em perigo, mas Léo Pereira aparece bem para fazer a cobertura e recuperar a posse.

11' – BOA CHEGADA DO BRASIL! Raphinha recebe um belo passe em profundidade de Wesley, invade a área e tenta o passe para trás. Konaté antecipa e faz o corte. É o primeiro escanteio da Seleção no jogo!



7' – Vini Jr. tenta puxar o contra-ataque, mas a zaga da França faz o corte.

6' – Raphinha chega atrasado e comete falta em Theo Hernández.

5' – Chance do Brasil! Raphinha recebe com liberdade, mas finaliza para fora.

3' – Escanteio para a França; Wesley sobe bem e afasta o perigo.

1' – A França inicia o jogo trocando passes no seu campo de defesa.

0' – BOLA ROLANDO! Saída de bola com a Seleção Brasileira.