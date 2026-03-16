Convocação da Seleção Brasileira AO VIVO: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti

Treinador define elenco para os confrontos de março em meio a departamento médico lotado; confira os detalhes da transmissão ao vivo.

Superando os desfalques no departamento médico, Ancelotti mantém base de confiança e promove testes na reta final de preparação para a Copa; veja todos os nomes. (Foto: Rafel Ribeiro/CBF)

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026, o técnico italiano da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convoca, nesta segunda-feira (16), jogadores para amistosos contra França e Croácia. Veja horário e onde assistir ao vivo a convocação.

Onde assistir ao vivo convocação da Seleção Brasileira

O torcedor pode acompanhar a convocação em tempo real pela CBF TV no YouTube, além de outros canais de transmissão como TNT Sports, CazéTV e Sportv (Acompanhe no vídeo abaixo).

Horário da convocação da Seleção Brasileira

A convocação está programada para iniciar às 15h30 (horário de Brasília).

Amistosos da Seleção Brasileira para aCopa do Mundo

Os jogadores chamados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira terão pela frente dois amistosos nos Estados Unidos: contra a França, no dia 26 de março, e diante da Croácia, no dia 31.

Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).

x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Brasil x Croácia - 31 de março -Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).

Antes de estrear na Copa do Mundo, o Brasil ainda disputará outros dois amistosos, mas estes já contarão exclusivamente com os 26 nomes definitivos escolhidos por Ancelotti.

Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;

x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido; Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).

O que esperar da lista de Ancelotti?

A convocação desta segunda pode trazer novidades, além de confirmações importantes. Conforme apurado nos bastidores, o treinador italiano já possui uma "espinha dorsal" de 13 nomes praticamente garantidos para o Mundial, como Alisson, Marquinhos e Vini Jr.

A apuração indica que 'apenas lesões tirariam estes 13 jogadores da lista final que vai para a Copa do Mundo devido ao trabalho feito sob o comando de Ancelotti até aqui. Confira quem são estes nomes:

Goleiro: Alisson (Liverpool);

Defensores: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Alex Sandro (Flamengo);

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Andrey Santos (Chelsea);

Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Estêvão (Chelsea);

Ainda assim, como a convocação para o Mundial conta com 26 nomes ao todo, existem jogadores que estão com 'passaporte quase carimbado' e outros atletas que são vistos como 'bem cotados' na Seleção.

Jogadores com passaporte 'quase carimbados':

Wesley (Roma);

Lucas Paquetá (Flamengo);

João Pedro (Chelsea);

Gabriel Martinelli (Arsenal);

Richarlison (Tottenham).

Atletas 'bem cotados' para a lista do final:

Hugo Souza (Corinthians);

Fabrício Bruno (Cruzeiro);

Douglas Santos (Zenit);

Luiz Henrique (Zenit).

Possíveis surpresas para esta lista

O comandante lida com um departamento médico cheio. Rodrygo, com grave lesão no joelho, está fora da Copa do Mundo de 2026. Nomes como Estêvão, Bruno Guimarães e Éder Militão também se recuperam de problemas físicos, devem ficar de fora. Por outro lado, jovens talentos do futebol europeu, como o atacante Endrick — que vem brilhando pelo Lyon —, vivem a expectativa de ganhar uma chance na reta final de preparação.