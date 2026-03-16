Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir ao vivo
Com 13 jogadores praticamente garantidos e dores de cabeça no departamento médico, Carlo Ancelotti define o elenco para os últimos grandes testes antes da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 16/03/2026 às 10:33
Entre desfalques médicos e possíveis surpresas como Endrick, veja o horário e onde assistir à aguardada lista de Carlo Ancelotti na reta final de preparação para a Copa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF )
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, faz, nesta segunda-feira (16), sua última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Os selecionados do técnico italiano disputarão dois amistosos com a amarelinha, na reta final de preparação para o Mundial.
Que horas é a convocação da Seleção Brasileira?
O evento da convocação está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília).
Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira ao vivo?
O anúncio conta com transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube. Carlo Ancelotti também concederá entrevista coletiva após a divulgação da lista oficial. Clique aqui para assistir ao vivo no YouTube.
Outros canais como TNT Sports, Sportv, GETV e Cazé TV também farão cobertura ao vivo da convocação.
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Amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo
Os convocados desta segunda por Carlo Ancelotti enfrentam a França e a Croácia em 26 e 31 de março, respectivamente, amistosos marcados nos Estados Unidos.
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março -Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
A Seleção Brasileira ainda faz mais dois amistosos de preparação antes do Mundial, mas já com os jogadores da lista final do treinador italiano.
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
Ancelotti tem 13 nomes 'definidos' para Copa do Mundo de 2026
Antes da convocação para o último teste da Copa do Mundo, Ancelotti tem uma base definida com a lista de jogadores que vão para o mundial. A lista com 13 nomes seria esta:
- Goleiro: Alisson (Liverpool);
- Defensores: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Alex Sandro (Flamengo);
- Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Andrey Santos (Chelsea);
- Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Estêvão (Chelsea);
O treinador também vê que outros 5 nomes têm o passaporte 'quase' carimbado.
Jogadores com passaporte 'quase carimbados':
- Wesley (Roma);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- João Pedro (Chelsea);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Richarlison (Tottenham).
Outros nomes são 'bem cotados' para a lista do Mundial:
- Hugo Souza (Corinthians);
- Fabrício Bruno (Cruzeiro);
- Douglas Santos (Zenit);
- Luiz Henrique (Zenit).