Ancelotti fala sobre a preparação para a Copa do Mundo e revela: 'Estamos perto da lista final'
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho
Publicado: 03/02/2026 às 08:40
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)
Carlo Ancelotti participou de um evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 2, no Rio de Janeiro. Perguntado sobre a Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira falou sobre a reta final de preparação e sobre a lista final de convocados para o torneio.
Ao longo dos nove meses no comando do Brasil, Ancelotti formou uma equipe com jogadores que estiveram em todas as suas convocações. Nomes como Alisson, Bruno Guimarães, Casemiro, Estêvão, Marquinhos, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. já possuem vaga quase certa na competição.
Por outro lado, algumas posições continuam indefinidas. É o caso das laterais, onde o treinador já chamou vários atletas de ambos os lados. A camisa 9 também é uma incógnita, com jogadores destaques do Brasil ( Kaio Jorge e Vitor Roque) e do exterior (Endrick, Igor Jesus e João Pedro) pedindo passagem.
Carlo Ancelotti também explicou como está a preparação da seleção brasileira, que irá buscar o hexacampeonato na edição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá.
"No último mês, nós escolhemos uma logística muito boa nos Estados Unidos, um fantástico centro de treinamento, um hotel muito privado para trabalhar bem e nos preparar bem para a Copa do Mundo, que é muito importante. Nos preparamos com simpatia e otimismo", completou.
O Brasil ficará situado na cidade de Morristown, em Nova Jersey, e realizará os seus treinos no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao RB New York.