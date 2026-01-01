Neymar chega a acordo com o Santos e renova contrato até o fim de 2026

O final feliz acontece após uma longa rodada de negociação entre as duas partes

Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

Após uma longa novela, Neymar e Santos acertaram a renovação de contrato até o fim de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ge nesta quarta-feira, 31 e confirmada pelo Estadão. O objetivo do jogador é recuperar o bom futebol no time paulista e voltar à seleção brasileira para tentar ir à Copa do Mundo de 2026.

O atual contrato do craque se encerra justamente nesta quarta, último dia do ano. O final feliz acontece após uma longa rodada de negociação entre as duas partes. A permanência do camisa 10 concretiza um sonho antigo da diretoria em manter o craque.

A segunda passagem de Neymar pelo Santos começou em janeiro de 2025, após o Al-Hilal, da Arábia Saudita, rescindir o contrato com ele. Inicialmente, o contrato era de seis meses. Em junho, veio mais uma renovação, dessa vez até o fim do ano.

Neymar chegou ao Peixe em dezembro de 2025 inicialmente assinando acordo por seis meses. No meio do ano, mais uma renovação.

Em 2025, Neymar atuou em 30 jogos, com 11 gols marcados e 4 assistências. Na reta final do Brasileirão, o jogador foi decisivo para garantir a permanência do clube na elite do futebol brasileiro.

