Gabigol participa de 1º treino no Santos e exalta o clube em vídeo: 'É uma causa'

O Santos assinou contrato de empréstimo do atacante junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano

Gabigol, novo atacante do Santos (Raul Baretta / Santos FC)

Anunciado como reforço do Santos na manhã deste sábado, Gabriel Barbosa, o Gabigol, já vestiu o colete e foi a campo treinar com os novos companheiros no CT Rei Pelé, na Baixada. Em vídeo divulgado pelo clube, o atleta de 29 anos participa de um treino coletivo logo após ter seu retorno confirmado.

O atacante também divulgou, em suas redes sociais, um vídeo no qual aparece em uma foto com a camisa do Santos ainda com poucos anos de vida. "Não é só um clube, é uma causa", escreveu Gabigol na legenda, resgatando, ao fundo, um áudio do rapper Mano Brown, entre outros, exaltando o time alvinegro.

Esta será a terceira passagem de Gabigol pela Vila Belmiro. Ele chegou às categorias de base do Santos aos 8 anos, em 2004, e se profissionalizou em 2013. No total, o atacante disputou 210 jogos pelo clube, com 84 gols e 13 assistência, conquistando o bicampeonato paulista, em 2015 e 2016, além da artilharia do Brasileiro (2018) e da Copa do Brasil (2014, 2015 e 2018).

O Santos assinou contrato de empréstimo do atacante junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano. Após ter atravessado ótima fase no Flamengo, o Menino da Vila teve pouco espaço em Belo Horizonte e ficou marcado pelo pênalti perdido contra o Corinthians, que provocou a queda dos mineiros na semifinal da Copa do Brasil. A chegada do técnico Tite, com quem não tem bom relacionamento, dificultou ainda mais a sua permanência em Minas

O técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o Santos para a estreia no Campeonato Paulista, no próximo sábado (10), diante do Novorizontino, sob a expectativa da presença da dupla Neymar e Gabigol em campo na Vila Belmiro. Na sequência, na quarta-feira (14), o time da Baixada visita o Palmeiras, na Arena Barueri.