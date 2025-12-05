Transmissão do sorteio da Copa do Mundo 2026: veja onde assistir ao vivo
O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (05)
Publicado: 05/12/2025 às 10:48
Pote 1 do sorteio da Copa do Mundo (Divulgação/ FIFA)
A Copa do Mundo está mais próxima do que nunca. Na tarde desta sexta-feira (05), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, no estado de Washington, capital dos Estados Unidos, será realizado o sorteio da fase de grupos que dará início a Copa do Mundo de 2026.
Os torcedores brasileiros também acompanham fervorosamente o sorteio desta tarde, pois o sonho do hexa ainda arde no seu peito. A Seleção Brasileira está presente no pote 1 (cabeças-de-chave), onde os únicos bloqueios no sorteio são com times do mesmo pote e com as seleções de mesma confederação (América do Sul).
- TV Globo - TV aberta
- SBT - TV aberta
- SporTV - TV fechada
- Ge TV - Youtube
- CazéTV - YouTube
- NSports - Streaming e TV fechada
- FIFA+ - Streaming da FIFA
Tabela Completa
A mudança de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo alterou o formato do sorteio para definição dos grupos. Anteriormente eram oito grupos e agora o número passa para 12, com quatro países em cada.
No próximo sábado (06), a FIFA definirá os horários e locais dos confrontos da Copa do Mundo. A tabela será definida levando em consideração os fusos horários dos países em cada grupo. A medida, segundo a FIFA, é uma forma de proporcionar as melhores condições de jogo possíveis para as seleções.