Transmissão do sorteio da Copa do Mundo 2026: veja onde assistir ao vivo

A Copa do Mundo está mais próxima do que nunca. Na tarde desta sexta-feira (05), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, no estado de Washington, capital dos Estados Unidos, será realizado o sorteio da fase de grupos que dará início a Copa do Mundo de 2026.

Entenda o novo formato da Copa do Mundo de 2026

Os torcedores brasileiros também acompanham fervorosamente o sorteio desta tarde, pois o sonho do hexa ainda arde no seu peito. A Seleção Brasileira está presente no pote 1 (cabeças-de-chave), onde os únicos bloqueios no sorteio são com times do mesmo pote e com as seleções de mesma confederação (América do Sul).

- TV Globo - TV aberta



- SBT - TV aberta



- SporTV - TV fechada



- Ge TV - Youtube

- CazéTV - YouTube



- NSports - Streaming e TV fechada

- FIFA+ - Streaming da FIFA

Tabela Completa

A mudança de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo alterou o formato do sorteio para definição dos grupos. Anteriormente eram oito grupos e agora o número passa para 12, com quatro países em cada.

No próximo sábado (06), a FIFA definirá os horários e locais dos confrontos da Copa do Mundo. A tabela será definida levando em consideração os fusos horários dos países em cada grupo. A medida, segundo a FIFA, é uma forma de proporcionar as melhores condições de jogo possíveis para as seleções.