Entenda o novo formato da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 terá novo formato com 48 seleções e fase adicional de mata-mata

Taça da Copa do Mundo (Divulgação/ fifaworldcup_pt)

A Copa do Mundo de 2026 marca uma mudança histórica no principal torneio de seleções do planeta. Com a ampliação para 48 equipes, esta será a maior edição já realizada pela Fifa. O sorteio dos grupos acontece nesta sexta-feira (5), definindo oficialmente o pontapé inicial da competição, que terá como sedes Estados Unidos, Canadá e México.

As seleções serão distribuídas em 12 grupos, de (A a L), cada um com quatro times. O novo formato amplia as possibilidades de classificação: além dos dois primeiros colocados de cada chave, os oito melhores terceiros também avançam para a fase seguinte.

Novo mata-mata com fase extra

Com a mudança, uma seleção terá de disputar oito partidas para conquistar o título — uma a mais do que nas Copas anteriores. A fase eliminatória passa a incluir uma etapa anterior às oitavas de final, reunindo 32 seleções ainda vivas na disputa.

Ao todo, a Copa terá 104 jogos, 40 a mais do que os 64 realizados no Catar, em 2022. Depois de superar os 16 avos, oitavas, quartas e semifinais, os finalistas decidirão o título no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, no dia 19 de julho de 2026.

Critérios de desempate

A pontuação segue o padrão tradicional: três pontos por vitória, um por empate e nenhum por derrota. Em caso de igualdade entre seleções, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:

1- Confronto direto

2- Saldo de gols

3- Número de gols marcados

4- Desempenho considerando apenas os jogos entre as equipes empatadas

5- Disciplina (cartões)

6- Ranking da Fifa

Para definir os oito melhores terceiros colocados, serão utilizados os mesmos critérios: pontos, saldo de gols, gols pró, fair play e ranking.

