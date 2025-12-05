Veja algumas das possibilidades dos grupos do Brasil para a Copa do Mundo 2026

Quem o Brasil pode enfrentar no Sorteio da Copa do Mundo 2026? Simulações e pior cenário. (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF)

O sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, revelará os adversários do Brasil na fase de grupos.

Qual pode ser o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Para entender o novo formato, é importante ressaltar que - com o aumento do número de seleções, subindo de 32 para 48 - agora serão 12 grupos, em vez de 8, como foi na última edição do Catar.

A quantidade de seleções por grupo, entretanto, permanece da mesma forma, com quatro equipes.

Com Canadá, México e Estados Unidos já tendo seus grupos definidos, respectivamente, A, B e D, sobram grupos C, E, F, G, H, I, J, K e L para os outros times do Pote 1 - incluindo a Seleção Brasileira.

Em termos de restrições, as regras para o sorteio são simples. Com 16 seleções da UEFA participando do torneio, a FIFA permite que até duas equipes europeias estejam no mesmo grupo, o que resultará em quatro dos 12 grupos da Copa tendo dois times da Europa.

Por outro lado, seleções de outras confederações não podem estar no mesmo grupo. Esta regra de segregação aplica-se estritamente à CONCACAF, à CONMEBOL, à CAF (África), à AFC (Ásia) e à OFC (Oceania).

Assim, nenhuma chave de grupos terá, por exemplo, dois times sul-americanos ou dois times da América do Norte/Central.

Confira todos os possíveis adversários do Brasil no Sorteio da Copa do Mundo 2026

O Brasil, como cabeça de chave (Pote 1), enfrentará um adversário de cada um dos potes a seguir. Devido às restrições continentais (o Brasil só não pode enfrentar seleções do Pote 1 e outras da América do Sul), o caminho da Seleção está amplamente aberto:

Possíveis adversários do Pote 2: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Áustria e Austrália;

Possíveis adversários do Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul;

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul; Possíveis adversários do Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA

Ameaça da repescagem europeia: o risco de enfrentar a Itália

Entre as vagas da repescagem europeia, uma delas pode ser ocupada por uma grande seleção como a Itália. Nesse caso, há a possibilidade real de a Azzurra cair num grupo com o Brasil.

Veja abaixo a divisão das chaves da repescagem europeia:

Chave A: Itália, Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte e País de Gales;

Chave B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia;

Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia; Chave C: Eslováquia, Kosovo, Turquia e Romênia;

Eslováquia, Kosovo, Turquia e Romênia; Chave D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte.

De cada um desses chaveamentos sairá uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Entenda o Processo:

Na Chave A, a Itália encara a Irlanda do Norte, enquanto a Bósnia e Herzegovina enfrenta País de Gales. As seleções vencedoras desses confrontos decidem uma vaga para a Copa. O mesmo mecanismo é aplicado às demais chaves:

Chave B: O vencedor de Ucrânia x Suécia enfrenta o ganhador de Polônia x Albânia.

Chave C: O vencedor de Eslováquia x Kosovo encara o ganhador de Turquia x Romênia.

O vencedor de Eslováquia x Kosovo encara o ganhador de Turquia x Romênia. Chave D: O vencedor de República Tcheca x Irlanda encara o ganhador de Dinamarca x Macedônia do Norte

Desta forma, a Seleção Brasileira pode encarar um cenário onde, no grupo, terá Marrocos (Pote 2), Noruega (Pote 3) e Itália (possível Pote 4).



Marrocos, 11ª colocada no ranking da FIFA, é uma das maiores ameaças do Pote 2. A seleção africana é a segunda mais bem ranqueada do pote, ficando apenas um ponto atrás da Croácia (10ª), a mais forte da chave.

A Noruega (29º), no Pote 3, volta a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez após 28 anos de ausência. Impulsionada pela geração de jogadores como Erling Haaland e Martin Odegaard, a seleção fez uma ótima campanha nas eliminatórias, ganhando, inclusive, da Itália.

Apesar de oscilar nas eliminatórias (o que a levou à repescagem), a tetracampeã Azzurra carrega o peso de ser a atual campeã da Eurocopa e pode se mostrar uma grande ameaça ao Brasil já na fase de grupos.

Outra possibilidade difícil para a Seleção Brasileira seria ter a Croácia vindo do pote 2, Egito/Argélia do pote 3 e Itália no pote 4.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo ao vivo

O sorteio conta com várias transmissões.

Cazé TV - YouTube; FIFA+ (site); GeTV - YouTube; Globo (TV aberta); SBT - TV aberta; SporTV (TV fechada);

É possível assistir online através do YouTube da CazéTV clicando neste link ou no player abaixo.