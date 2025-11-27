Modelo para o Mundial no Canadá, Estados Unidos e México faz referência ao tricampeonato

Inspirada pela camisa de 1970, provável uniforme da Seleção Brasileira para 2026 é revelado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Inspirada pela camisa de 1970, quando a Seleção Brasileira se consagrou tricampeã mundial, o possível uniforme que o Brasil vai usar na Copa do Mundo de 2026 foi vazado na internet.

A camisa que circula nas redes sociais ainda pode sofrer alterações, de acordo com o site FootyHeadlines, mas é muito provável que este seja o design final da Nike para a Copa que será sediada no Canadá, Estados Unidos e México.

A camisa titular do Brasil de 1970 é uma das mais icônicas da história da Seleção. Foi usada na final da Copa daquele ano, quando a Seleção Canarinha venceu a Itália por 4 a 1 e conquistou o terceiro título mundial.

Além do amarelo clássico, a fabricante incorporou tons diferentes de azul e um verde "azulado". Um dos elementos é a nova construção da gola da Nike, um formato arredondado com um detalhe voltado para baixo na parte frontal.