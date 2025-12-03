diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Simulador do sorteio dos grupos Copa do Mundo; veja como sortear

Veja como fazer simulação do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

Igor Fonseca

Publicado: 03/12/2025 às 16:00

Simulador do Sorteio da Copa do Mundo/Foto: Divulgação/FIFA

A FIFA promove, nesta sexta-feira (5), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será o maior da sua história, contará com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro países em cada. Veja como simular o sorteio online.

Como simular sorteio da Copa do Mundo de 2026 online

Através do site World Cup Simulator, qualquer pessoa consegue fazer uma simulação da fase de grupos da Copa do Mundo. Para realizar o sorteio, basta clicar em 'Simulate Group Stage Draw'. 

No sorteio fictício feito pelo Diario de Pernambuco, a Seleção Brasileira caiu no Grupo H com Noruega, Austrália e a vaga C da repescagem da Europa (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). Clique aqui para fazer uma simulação.

Veja a lista dos 48 países classificados para a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México:

  • Países-sede
    Estados Unidos
    México
    Canadá
  • América do Sul
    Argentina
    Brasil
    Equador
    Uruguai
    Colômbia
    Paraguai
  • América do Norte
    Curaçao
    Panamá
    Hait
  • Europa
    Inglaterra
    França
    Croácia
    Portugal
    Noruega
    Alemanha
    Países Baixos
    Suíça
    Escócia
    Espanha
    Áustria
    Bélgica
  • Ásia
    Austrália
    Japão
    Jordânia
    República da Coreia
    Irã
    Uzbequistão
    Catar
    Arábia Saudita
  • África
    Marrocos
    Tunísia
    Egito
    Argélia
    Gana
    Cabo Verde
    África do Sul
    Senegal
    Costa do Marfim
  • Oceânia
    Nova Zelândia

Ainda restam seis vagas para serem definidas. Destas, quatro vão para as seleções classificadas através da repescagem da Europa e os outros duas vão para os classificados na repescagem da FIFA. 

Veja a distribuição de potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

  • Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, seguindo esta ordem.

Como assistir ao sorteio da Copa do Mundo ao vivo
O sorteio oficial acontece nesta sexta às 14h00 (horário de Brasília). Para assistir, basta clicar neste link ou no player abaixo.

