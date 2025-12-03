Simulador do sorteio dos grupos Copa do Mundo; veja como sortear

Veja como fazer simulação do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

Simulador do Sorteio da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

A FIFA promove, nesta sexta-feira (5), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será o maior da sua história, contará com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro países em cada. Veja como simular o sorteio online.

Como simular sorteio da Copa do Mundo de 2026 online

Através do site World Cup Simulator, qualquer pessoa consegue fazer uma simulação da fase de grupos da Copa do Mundo. Para realizar o sorteio, basta clicar em 'Simulate Group Stage Draw'.

No sorteio fictício feito pelo Diario de Pernambuco, a Seleção Brasileira caiu no Grupo H com Noruega, Austrália e a vaga C da repescagem da Europa (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). Clique aqui para fazer uma simulação.

Veja a lista dos 48 países classificados para a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México:

Países-sede

Estados Unidos

México

Canadá

América do Sul

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

América do Norte

Curaçao

Panamá

Hait

Europa

Inglaterra

França

Croácia

Portugal

Noruega

Alemanha

Países Baixos

Suíça

Escócia

Espanha

Áustria

Bélgica



Ásia

Austrália

Japão

Jordânia

República da Coreia

Irã

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África

Marrocos

Tunísia

Egito

Argélia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Senegal

Costa do Marfim

Oceânia

Nova Zelândia

Ainda restam seis vagas para serem definidas. Destas, quatro vão para as seleções classificadas através da repescagem da Europa e os outros duas vão para os classificados na repescagem da FIFA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Veja a distribuição de potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil , Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;

, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, seguindo esta ordem.

Como assistir ao sorteio da Copa do Mundo ao vivo

O sorteio oficial acontece nesta sexta às 14h00 (horário de Brasília). Para assistir, basta clicar neste link ou no player abaixo.