Simulador do sorteio dos grupos Copa do Mundo; veja como sortear
Veja como fazer simulação do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 03/12/2025 às 16:00
Simulador do Sorteio da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
A FIFA promove, nesta sexta-feira (5), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será o maior da sua história, contará com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro países em cada. Veja como simular o sorteio online.
Como simular sorteio da Copa do Mundo de 2026 online
Através do site World Cup Simulator, qualquer pessoa consegue fazer uma simulação da fase de grupos da Copa do Mundo. Para realizar o sorteio, basta clicar em 'Simulate Group Stage Draw'.
No sorteio fictício feito pelo Diario de Pernambuco, a Seleção Brasileira caiu no Grupo H com Noruega, Austrália e a vaga C da repescagem da Europa (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). Clique aqui para fazer uma simulação.
Veja a lista dos 48 países classificados para a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México:
- Países-sede
Estados Unidos
México
Canadá
- América do Sul
Argentina
Brasil
Equador
Uruguai
Colômbia
Paraguai
- América do Norte
Curaçao
Panamá
Hait
- Europa
Inglaterra
França
Croácia
Portugal
Noruega
Alemanha
Países Baixos
Suíça
Escócia
Espanha
Áustria
Bélgica
- Ásia
Austrália
Japão
Jordânia
República da Coreia
Irã
Uzbequistão
Catar
Arábia Saudita
- África
Marrocos
Tunísia
Egito
Argélia
Gana
Cabo Verde
África do Sul
Senegal
Costa do Marfim
- Oceânia
Nova Zelândia
Ainda restam seis vagas para serem definidas. Destas, quatro vão para as seleções classificadas através da repescagem da Europa e os outros duas vão para os classificados na repescagem da FIFA.
Veja a distribuição de potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026
- Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.
O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, seguindo esta ordem.
Como assistir ao sorteio da Copa do Mundo ao vivo
O sorteio oficial acontece nesta sexta às 14h00 (horário de Brasília). Para assistir, basta clicar neste link ou no player abaixo.