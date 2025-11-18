Brasil vence a França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17
Com Zé Lucas em campo, a Seleção Brasileira superou os franceses nas penalidades, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal
Publicado: 18/11/2025 às 14:24
Seleção Brasileira sub-17 no Mundial (NELSON TERME / CBF)
A Seleção Brasileira sub-17 avançou às quartas de final do Mundial. Nesta terça-feira (18), em Doha, o Brasil bateu a França nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal e se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo da modalidade.
A Seleção Brasileira perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o atacante Pietro acertou um chute com estilo, marcando um golaço e mudando a história do confronto. Antes disso, a França abriu o placar, ainda no primeiro tempo, em um pênalti controverso. Aos 28 minutos, Batola cobrou e João Pedro defendeu, mas, no rebote, Himbert fez o gol.
O principal destaque da Amarelinha foi, mais uma vez, o goleiro João Pedro, defendendo duas cobranças na disputa das penalidades, além da defesa no tempo normal. A joia do Sport e capitão do Brasil, Zé Lucas foi titular e atuou pelos 90 minutos na equipe do técnico Dudu Patetuci.
Vale lembrar que na fase anterior, a Canarinho também havia eliminado o Paraguai na disputa por pênaltis. Agora, a Seleção Brasileira enfrentará o Marrocos nas quartas de final do Mundial, que venceu Mali também nesta terça-feira.