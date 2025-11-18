Brasil x Tunísia: Veja onde assistir, horário e possíveis escalações do amistoso da Seleção

A partida entre Brasil e Tunísia será a última da Seleção Brasileira em 2025

Estêvão, meia-atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O Brasil vai encerrar 2025 com mais certezas que dúvidas. O amistoso com a Tunísia, nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília) em Lille, na França, pode ser importante para Carlo Ancelotti eliminar mais algumas incertezas a sete meses da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (Tv aberta), no Sportv (Tv fechada) e pela GE TV (Youtube).

A comissão técnica brasileira escolheu confrontos com seleções africanas para concluir a temporada. Antes da Tunísia, o Brasil fez 2 a 0 em Senegal em Londres naquela que foi uma das melhores apresentações sob Ancelotti.

Terminada esta Data Fifa, a equipe nacional só entrará em campo em 2026. Em março, os adversários serão França e Croácia. Em maio, o treinador vai anunciar os 26 que disputarão a Copa.

O italiano tem sua espinha dorsal formada, como ele mesmo confirmou. Trata-se da definição dos zagueiros (Marquinhos e Gabriel Magalhães), a dupla de volantes e homens de confiança do treinador (Casemiro e Bruno Guimarães) e uma linha ofensiva com quatro atacantes que também ajudam na marcação no meio.

Três deles dificilmente sairão do time: Rodrygo, Vini Jr e Estevâo. Matheus Cunha foi titular diante dos senegaleses, mas Raphinha, ausente dessa Data Fifa, é forte candidato a completar o quarteto.

A vitória sobre Senegal foi importante para o Brasil mostrar ter encontrado uma base e uma maneira de jogar. Faltam, porém, algumas questões a resolver. Os laterais, dos dois lados, ainda não estão definidos.

O quarteto com quatro atacantes móveis é talentoso e funcionou em alguns jogos, mas o Brasil ainda carece de um confiável camisa 9. Quem será esse atleta? Richarlison? João Pedro? Vitor Roque? Ou até Endrick, que não tem sido chamado?

Como Ancelotti vai compor o meio de campo contra adversários mais fortes? Com poucos jogos até a Copa, o treinador vai fazer mais variações táticas ou consolidar o esquema 4-4-2??

O plano, ao menos para o duelo com a Tunísia, é manter essa formação, tão elogiada pelo comandante. "Temos que ter uma ideia clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos (jogadores) na frente, mas também temos de pensar em uma formação mais defensiva como plano B."

O técnico confirmou que jogará Wesley na lateral direita. O ex-jogador do Flamengo entra na vaga de Gabriel Magalhães, zagueiro desconvocado por lesão. Éder Militão, assim, compõe a zaga com Marquinhos. Deve ser esta a única mudança na escalação em relação ao time que começou o confronto com os senegaleses.

"Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica contra Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade", afirmou o técnico. No comando desde maio, Ancelotti vai completar nesta terça o seu oitavo jogo à frente da seleção brasileira. São quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X TUNÍSIA

BRASIL - Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

TUNÍSIA - Aymen Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Ali Abdi; Ellyes Skhiri; Amor Layouni, Mejbri; Gharbi e Saad; Hazem Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

ÁRBITRO - Jerome Brisard (FRA).

HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).

LOCAL - Decathlon Arena, em Lille, na França.



ONDE ASSISTIR - Globo (Tv aberta), no Sportv (Tv fechada) e pela GE TV (Youtube).