Joia da base do Sport se destaca no Mundial Sub-17 e desperta interesse de clubes europeus

Zé Lucas, volante do Sport e capitão da Seleção Brasileira sub-17 (Nelson Terme/CBF)

Com assistência, bons passes, visão de jogo e pênalti convertido na classificação do Brasil diante o Paraguai, o volante Zé Lucas tem liderado a seleção brasileira até aqui na Copa do Mundo Sub-17. A jovem promessa do Sport é o capitão do time e peça fundamental para o técnico Carlos Eduardo Patetuci, que se classificou para as oitavas de final do mundial e agora enfrenta a França nesta terça-feira (18), às 10h30, pelo horário de Brasília.

Com apenas 17 anos, o jogador é considerado o principal ativo do Sport. Ele já soma 34 partidas na temporada e tem despertado o interesse de grandes clubes europeus. Dono de 90% dos direitos econômicos do atleta, o Leão tem recebido sondagens de equipes do exterior, mas optou por aguardar a Copa do Mundo Sub-17 antes de iniciar qualquer negociação.

A expectativa é de que o volante supere os números da venda de Pedro Lima, em 2024, para o Wolverhampton da Inglaterra por 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões à época), para que estabeleça um novo recorde de venda para o futebol nordestino.

Em fevereiro deste ano, o clube renovou junto à CBF o Certificado de Clube Formador (CCF) pelo terceiro ano consecutivo, um selo que atesta a qualidade da estrutura oferecida aos jovens e garante direitos sobre os atletas revelados.

O momento de olhar para a base do clube, acontece no Campeonato Pernambuco de 2025, quando o elenco Sub-20 atuou nos quatro primeiros jogos da equipe. Foi neste período que Zé Lucas teve a primeira oportunidade no profissional do Leão.

“O caso de atletas como o Zé Lucas e o Pedro Lima é o reflexo direto de um trabalho estruturado e contínuo. O investimento feito pelo clube nos últimos anos, tanto em estrutura quanto em metodologia, tem sido fundamental para que esses talentos se desenvolvam dentro de um ambiente de alto nível. Quando se oferece uma base sólida, com acompanhamento técnico, psicológico e educacional, o resultado aparece naturalmente. Nosso objetivo é manter essa cultura de formação para que novas joias continuem surgindo e levando o nome do Sport para o cenário internacional”, comentou Lucas Nóbrega, coordenador de captação das categorias de base do Sport.