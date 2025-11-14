diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
MUNDIAL SUB-17

Com cobrança convertida por Zé Lucas, Brasil supera Paraguai nos pênaltis e avança no Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo após vitória nas penalidades máximas nesta sexta-feira (14), em Doha

Caio Antunes

Publicado: 14/11/2025 às 16:22

Seleção Brasileira sub-17 em comemoração de classificação no Mundial/Nelson Terme/CBF

Com alta carga de drama, a Seleção Brasileira conquistou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. Nesta sexta-feira (14), o Brasil superou o Paraguai nos pênaltis por 5 a 4 para ficar com a vaga, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

O confronto foi válido pela segunda fase da competição, primeira de mata-mata, e aconteceu em Doha, no Catar. Com a classificação, o Brasil terá pela frente a França na fase de oitavas de final do Mundial.

A joia do Sport e capitão da Canarinho, Zé Lucas foi titular durante os 90 minutos do duelo contra o Paraguai e converteu uma das penalidades máximas da Seleção. O destaque principal brasileiro nos pênaltis foi o goleiro João Pedro, do Santos, realizando três defesas em cobranças dos paraguaios.

A classificação foi ainda mais comemorada pela Seleção devido à circunstância do jogo. Com apenas sete minutos de partida, o zagueiro Vitão foi expulso pelo árbitro do duelo, fazendo os jovens do Brasil se superarem para manterem a igualdade no placar e se consagrarem na disputa de pênaltis.

Confira cobrança de Zé Lucas, do Sport:

 

