Brasil x Japão ao vivo: onde assistir jogo da Seleção Brasileira
Brasil x Japão se enfrentam nesta terça-feira (14), em Tóquio
Publicado: 14/10/2025 às 07:28
Veja onde assistir ao vivo Brasil x Japão nesta terça-feira (14). ( Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)
A Seleção Brasileira joga, nesta terça-feira (14), o segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Carlo Ancelotti. Veja onde vai passar o jogo Brasil x Japão ao vivo online.
Brasil x Japão ao vivo: onde assistir amistoso
Após vencer a Coreia do Sul, o Brasil enfrenta a Seleção Japonesa no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. O jogo está marcada para começar às 7h30 (horário de Brasília).
O amistoso tem transmissão exclusiva dos canais do Grupo Globo. É possível ver o confronto na TV fechada, no Sportv, e nos canais abertos, na TV Globo.
Já para ver a partida online, a Globo disponibiliza assinatura grátis da loboPlay para ver o sinal aberto da TV Globo. Além disso, também é possível ver Brasil x Japão no YouTube, a GETV, nova iniciativa da empresa.
Time titular do Brasil
Para a partida, o treinador Carlo Ancelotti resolveu rodar o elenco e dar oportunidades para jogadores que não tiveram tanto espaço na amarelinha sob o comando do italiano. Veja como ficou a escalação: Hugo Souza (goleiro),P. Henrique, F. Bruno, L. Beraldo, C. Augusto, B. Guimarães, Casemiro, L. Henrique, L. Paquetá, Vinícius Jr. e Gabriel Martinelli.
Time titular do Japão
Este é o time do Japão que enfrentará o Brasil. Z. Suzuki, Watanabe, Taniguchi,J. Suzuki, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Kubo, Ueda e Minamino.