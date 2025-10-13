Pesquisa aponta que menos de 30% dos brasileiros acreditam no hexa da Seleção em 2026

Os números da Genial/Quaest mostram uma queda significativa na confiança dos torcedores em comparação com anos anteriores

Seleção Brasileira em amistoso (RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Nesta segunda-feira (13), uma pesquisa divulgada pela Genial/Quaest revelou que apenas 28% dos torcedores brasileiros acreditam que a Seleção conquistará o hexa na próxima Copa do Mundo, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México, em 2026.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro, com a seguinte pergunta: "Você acha que o Brasil vai ganhar o hexa?". Do total, 61% responderam "não", 28% disseram "sim", e 11% não souberam ou preferiram não responder.

Os números mostram uma queda significativa na confiança dos torcedores em comparação com anos anteriores. Em 2023, 50% acreditavam no título, e em 2024, o índice caiu para 45%. Apesar disso, desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, o otimismo apresentou uma ligeira alta, de 26% para 28%.

A pesquisa foi realizada antes da goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso disputado na sexta-feira (10). O próximo compromisso da Seleção será nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), diante do Japão, em Tóquio, o segundo amistoso nesta Data Fifa, que faz parte dos últimos testes preparatórios para o Mundial.

A Copa do Mundo de 2026 terá formato inédito, com 48 seleções e cinco fases de mata-mata. A competição começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, com o sorteio dos grupos marcado para 5 de dezembro de 2025.

Apesar da queda geral na confiança, a proporção de brasileiros que acreditam que o Brasil não tem chance diminuiu de 68% para 61%. O otimismo é maior entre os mais jovens: na faixa etária de 16 a 34 anos, 34% acreditam no hexa, enquanto 60% não confiam na conquista.

O Brasil terminou na 5ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Somando 28 pontos, a campanha da Seleção contou com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. Desde que assumiu o comando da "Canarinho", Ancelotti venceu três partidas, empatou uma e foi derrotado em outra.

Resumo da pesquisa Genial/Quaest

Período: 2 a 5 de outubro de 2025

Entrevistados: 2.004 pessoas

Confiança no hexa: 28%

Descrença: 61%

Indecisos/não responderam: 11%

Margem de erro: 2 pontos percentuais