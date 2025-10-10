Brasil x Coreia do Sul ao vivo: onde assistir jogo da Seleção Brasileira

Veja onde assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo nesta sexta-feira (10)

Brasil enfrenta Coreia do Sul nesta sexta-feira (10) (Foto:Vitor Silva/CBF)

A Seleção Brasileira faz, nesta sexta-feira (10), o primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Carlo Ancelotti. Veja onde vai passar o jogo Brasil x Coreia do Sul ao vivo online.

Brasil x Coreia do Sul ao vivo: onde assistir amistoso

A partida, que aconteceWorld Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul, está marcada para começar às 8h00 (horário de Brasília).

O confronto tem transmissão exclusiva dos canais do Grupo Globo. É possível ver o confronto na TV fechada, no Sportv, e, nos canais abertos, na TV Globo.

Já para ver a partida online, a Globo disponibiliza assinatura grátis da GloboPlay para ver o sinal aberto da TV Globo. No YouTube, a GETV, nova iniciativa da empresa, também transmite Brasil x Coreia do Sul.

Time titular do Brasil

Carlo Ancelotti trabalhou com o seguinte esquema tático em campo, com um 4-2-4: Bento (Goleiro); Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo. Esse foi o time escolhido pelo treinador italiano para enfrentar a Coreia do Sul.

Time titular da Coreia do Sul

Esta é a equipe que começa o confronto contra o Braisl: H. Jo (Goleiro), Y. W. Seol, Y. M. Jo, J. S. Kim, M. Kim, T. Lee, K. Lee ,I. Hwang, S. Paik, J. Lee, H. M. Son.