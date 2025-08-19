'A janela está aberta, nós estamos procurando', diz Daniel Paulista sobre reforços do Sport

A segunda janela de transferências de 2025 do futebol brasileiro segue aberta até o dia 02 de setembro, com isso, Daniel Paulista poderá contratar novos jogadores

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Técnico do Sport, Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O Sport empatou em 2 a 2 com o São Paulo pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha sofreu mais uma queda no torneio, pois havia aberto 2 a 0 no placar e tomou o empate nos acréscimos do segundo tempo. Muito do empate se deu devido ao desgaste dos atletas na partida e em consequência, as mudanças de jogadores abaixaram o nível apresentado durante boa parte do jogo. Após a partida, o técnico Daniel Paulista afirmou que o clube está a procura de jogadores para aumentar o leque de opções no elenco rubro-negro.

A segunda janela de transferências de 2025 do futebol brasileiro segue aberta, o período que se iniciou no dia 10 de julho se estende até 02 de setembro, com isso os times ainda podem contratar e reforçar seu elenco com as características que necessitam.

Com a janela aberta, o técnico do Sport, Daniel Paulista, confirmou que o clube segue na procura de atletas para reforçar o elenco, mas que irão contratar apenas aqueles que a comissão técnica avalie que irão ajudar o Leão da Ilha, mesmo que recebam criticas da torcida ao serem anunciados.

"A janela ta aberta, nós estamos procurando. Agora nós temos que encontrar atletas dentro do perfil de atletas que trouxemos. Se for para trazer simplesmente para trazer, para dizer que ta justificando para os outros, não é o que tem sido feito, haja vista as contratações que nós fizemos. Que no primeiro momento foram muito criticadas pelo externo, rotulados como jogadores que não seriam de Série A e hoje estão performando de uma maneira satisfatória.", comentou o comandante do Sport

Apesar da procura, Daniel acredita que o Sport conseguiu encontrar uma boa formação de elenco, mesmo sabendo que em alguns momentos tem poucas opções em certo setores do campo. O comandante rubro-negro também afirma que o clube tem que contratar jogadores, devido a saída de jogadores, como a de Chico na defesa do time e de outra posição que o time julgar necessário.

"Vamos procurar, mas acho que nós temos que ter jogadores de várias características. Nós temos o Derik com uma característica, o Pablo com outra, o Ignácio e o Paciência, que já surgem outras. Os blocos extremos nosso são diferentes, uns são mais construtores e outros de mais velocidade, de uma maneira geral, acho que temos conseguido encontrar uma boa formação de elenco.", afirmou Daniel.



"É claro que faltam ainda situações, por exemplo hoje nós tínhamos apenas o Pedro (Augusto) como volante no banco de reservas, já que o Lucas (Kal) ainda não está em condições de nos ajudar. Mas claro que se outros atletas chegarem, nós conseguirmos encontrar para fortalecer o elenco, tenho certeza que serão feitas (as contratações), visto que o próprio Chico acabou saindo e uma alguma outra possibilidade de posição diante do perfil que entendemos que seja necessário", disse o técnico.

PRÓXIMA PARTIDA

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (25), onde enfrenta o Palmeiras pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, a equipe rubro-negra perdeu para o Porco por 2 a 1, tomando outra virada dentro da Ilha do Retiro.