O Santa Cruz terá a oportunidade de encerrar um longo jejum de títulos neste sábado (28). A Cobra Coral enfrenta o Sport, às 15h, na final do Campeonato Pernambucano Sub-20, em partida marcada para o CT do Retrô, sem presença de público.

Segundo maior campeão da competição, com 28 conquistas, o Tricolor busca voltar a levantar a taça após 23 anos. O último título estadual da categoria foi conquistado em 2003. O rival rubro-negro, adversário na decisão, lidera o ranking de títulos, com 39.

Na última temporada, o Santa Cruz também chegou à final do torneio, mas acabou derrotado pelo Náutico e ficou com o vice-campeonato. Agora, terá mais uma oportunidade de encerrar a espera e retomar o protagonismo na categoria.

Campanha do Santa Cruz até a final

O Tricolor chega à decisão com a melhor campanha geral do Pernambucano Sub-20. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo A, com seis vitórias e dois empates em oito partidas disputadas.

No mata-mata, a equipe manteve o bom desempenho. Nas quartas de final, eliminou o Petrolina com um placar agregado de 8 a 1. Já na semifinal, apesar da derrota no jogo de volta, garantiu a classificação diante do Ipojuca, com vantagem de 2 a 1 no agregado.

Além da campanha estadual, o Santa Cruz também teve um desempenho histórico na Copa do Brasil Sub-20. Nesta temporada, o clube alcançou as quartas de final da competição pela primeira vez, quando acabou eliminado pelo Atlético-MG.

Hony e Sansão são os destaques ofensivos

Entre os principais nomes da equipe coral na temporada está o atacante Hony, de 20 anos. O jogador é o artilheiro do Santa Cruz no Pernambucano Sub-20, com seis gols e duas assistências em dez partidas.

Considerando todas as competições, o atacante soma dez gols em 17 jogos pelo clube em 2026, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Outro jogador que vem chamando atenção é Sansão. Também com 20 anos, o atacante balançou as redes sete vezes em 22 partidas disputadas na temporada.

Jovens podem ganhar espaço no profissional em 2027

O desempenho da equipe Sub-20 também faz parte do planejamento do Santa Cruz para a próxima temporada. Durante a apresentação oficial, o executivo de futebol Eduardo Freeland destacou a intenção de integrar jogadores das categorias de base ao elenco profissional em 2027.

A ideia é aproveitar, inicialmente, seis atletas que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O dirigente, no entanto, ressaltou que os jovens precisarão demonstrar capacidade para conquistar espaço no grupo principal.

“Minha intenção é colocar seis jogadores que disputarem a Copa São Paulo no elenco profissional. Mas os jogadores vão ter que conquistar a oportunidade de chegar e permanecer no futebol profissional”, explicou.

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