O volante Fabinho foi mais um que se juntou à lista de atletas que se despediram do clube após o acesso, enquanto o lateral Renato , que teve seu contrato renovado automaticamente, segue com futuro incerto.

O Santa Cruz segue realizando mudanças no elenco para a temporada de 2027, quando voltará a disputar a Série B .

Em postagem nas redes sociais, o experiente meio-campista de 40 anos se juntou a nomes como Matheus Vinícius, Eurico, Ronald e Pedro Favela, que anunciaram por conta própria sua saída do clube.

Após passagens por Sport e Retrô, Fabinho chegou ao Tricolor em março, pelo qual fez 17 jogos, sendo cinco como titular, com um gol marcado.

“Encerro esse ciclo de cabeça erguida, com a consciência tranquila, a liderança amadurecida e o sentimento de dever cumprido por ter contribuído para o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos”, escreveu.

Renato tem futuro incerto

Em caso semelhante ao do atacante Everaldo, o lateral-direito Renato também teve seu vínculo estendido com o Santa Cruz após o acesso à Série B.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Porém, assim como o ponta, o contrato não significa permanência certa no clube para 2027. Um dos motivos é o salário após a renovação, que não se encaixa no planejamento financeiro proposto pela SAF.

De acordo com o GE, o ABC demonstrou interesse em contar com o jogador de 36 anos, que já defendeu o clube potiguar em 2013.

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