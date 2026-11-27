As assembleias, que estavam marcadas para os dias 2 de dezembro— da primeira convocação — e 9 de dezembro, em segunda chamada, foram substituídas pelo acordo feito no âmbito da Recuperação Judicial (RJ ). Agora, o Tricolor do Arruda pode avançar para o leilão público da SAF.

A Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz está cada vez mais próxima de se tornar realidade . O clube teve o plano de re cuperação judicial aprovado pelo juiz do caso, após alcançar a adesão de credores que manifestaram formalmente apoio à proposta já apresentada , funcionando, na prática, como voto favorável.

PEDIDO NA JUSTIÇA

O pedido do Tricolor pela dispensa da assembleia de credores e pela marcação de uma data para o leilão da SAF — protocolado na Justiça e divulgado em nota oficial no último sábado (21) — foi aceito pelo juiz do processo de recuperação judicial nessa quarta-feira (25).

Conforme a nota do Santa, a proposta de recuperação já contava com a adesão da maioria dos credores nas três classes. Entre os trabalhistas, são 424 adesões de um total de 814 credores, o equivalente a 52,09%.

Na classe dos quirografários, foram registradas 68 adesões entre 110 credores (61,82%), que representam 69,70% do valor dos créditos da categoria. Já entre as microempresas e empresas de pequeno porte, são 26 adesões de 44 credores (59,09%).

Com a maioria das adesões comprovadas, a legislação permite que a Assembleia-Geral de Credores seja dispensada.

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PRÓXIMO PASSO

Agora, o leilão será marcado, quando o novo grupo de investidores — liderado pelo CEO da SAF, Thairo Arruda — deve arrematar os direitos da UPI (Unidade Produtiva Isolada), que representam a transferência dos ativos, dos direitos comerciais e da operação do futebol do Santa Cruz — incluindo marcas, receitas e a gestão da modalidade.

Ainda assim, existe a possibilidade de que outros grupos de investidores apareçam na jogada para competir com os empresários encabeçados por Thairo. Em caso de uma oferta superior, o grupo liderado pelo executivo tem o direito de igualar a proposta.

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