O Santa Cruz segue realizando uma limpa em seu elenco para a temporada de 2027. Nesta terça-feira (24), foi a vez do goleiro Rokenedy utilizar as suas redes sociais para confirmar a saída e se despedir do clube que o revelou.

Cria da base coral, o arqueiro de 24 anos encerra a passagem com dois acessos no Campeonato Brasileiro, sendo um deles como protagonista.

Antes de se firmar no time principal do Santa Cruz, Rokenedy passou pelas categorias de base de Athletico-PR e São Paulo, também ganhando rodagem no profissional do Maguary e do Jaguar.

Em 2025, o goleiro se tornou titular durante a campanha da Série D após a má fase de Felipe Alves. Ao todo, foram 20 jogos realizados na temporada em questão, com grandes atuações em disputas por pênaltis e o acesso à Série C.

Na atual temporada, Rokenedy perdeu espaço em meio à concorrência na posição e disputou apenas 11 jogos com a camisa coral, sendo 10 deles no Campeonato Pernambucano.

Os goleiros Gabriel Souza e Thiago Coelho ainda não têm futuros definidos no Arruda, mas tendem a permanecer para a próxima temporada. Para a posição, o Santa Cruz também já encaminhou o reforço de Matheus Albino, vindo do CRB.



Confira o que disse Rokenedy em sua despedida do Santa Cruz:

Hoje encerro um ciclo com o coração cheio de gratidão a Deus por ter me permitido viver tantos momentos especiais vestindo essa camisa.

Minha história com o Santa Cruz começou quando eu tinha apenas 15 anos. Depois de uma primeira passagem, a vida me trouxe de volta, e tive a oportunidade de permanecer por mais três anos, construindo uma trajetória marcada por muito trabalho, dedicação, desafios e aprendizados.

Foram três anos de entrega, nos quais tive a felicidade de viver dois acessos e fazer parte de momentos importantes da história do clube. Conquistas que levarei comigo com muito orgulho e que sempre farão parte da minha caminhada profissional.

Ao Santa Cruz, minha gratidão pela oportunidade e pela confiança. A todos os funcionários e profissionais com quem convivi, meu respeito e carinho por cada momento compartilhado.

À torcida , obrigado por cada incentivo, demonstração de carinho e apoio ao longo dessa caminhada. Levarei comigo o respeito e as boas lembranças de vocês.

Hoje sigo para um novo desafio, mas saio com a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido. Sei o quanto trabalhei, me dediquei e procurei honrar essa instituição e suas cores em cada oportunidade.

Os ciclos se encerram, mas as histórias, as conquistas e as lembranças permanecem.

Que Deus continue abençoando o Santa Cruz e todos que fazem parte dessa história.

Obrigado por tudo, Santa Cruz!

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