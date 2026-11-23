A Cobra Coral se antecipará no planejamento e iniciará as atividades no dia 9 de dezembro

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz vem avançando na montagem do elenco para a temporada de 2027 e já conta com negociações com diferentes atletas em estágio avançado no mercado de transferências.

A Cobra Coral busca antecipar o seu planejamento em relação aos demais clubes, iniciando a pré-temporada já no dia 9 de dezembro. Devido à proximidade do retorno das atividades, o clube vem intensificando tratativas para já contar com caras novas na preparação para a próxima temporada.

Apesar de serem inicialmente integrados ao elenco do Tricolor do Arruda, as novas contratações só poderão ser oficializadas a partir do dia 4 de janeiro de 2027, data da abertura do período de registros da CBF.

O mercado agressivo do Santa Cruz vem em paralelo ao baixo número de remanescentes do elenco de 2026. Na última semana, Eurico e Ronald, pilares do time coral, deixaram o clube após não chegarem a acordo por renovação.

Possíveis reforços do Santa Cruz:

Ainda sem nenhuma oficialização, o Santa Cruz tem encaminhadas as contratações do goleiro Matheus Albino, do zagueiro Ricardo Graça, do lateral-esquerdo Guilherme Sityá e dos atacantes André Shinyashiki e Fabrício Daniel.



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