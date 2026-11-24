O defensor e o volante anunciaram nesta segunda-feira (23) que não seguirão mais com o Santa Cruz para o ano de 2027

Matheus Vinicius e Pedro Favela deixam o Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC | Rafael Vieira/DP Foto)

O zagueiro Matheus Vinicius e o volante Pedro Favela anunciaram na noite desta segunda-feira (23) que não seguirão com o Santa Cruz para o ano de 2027.

Os atletas divulgaram a notícia por meio de suas redes sociais, assim como o zagueiro Eurico, que deixou o clube na semana passada. Ambos os atletas também demonstraram estar descontentes com a condução do processo de renovação de contrato com o clube.

Matheus Vinicius e Pedro Favela alegam que o clube não teve consideração pelos feitos da dupla nesses dois anos atuando pelo clube Coral, atletas que estiveram nos dois acessos do Santa Cruz.

“Em relação ao encerramento deste ciclo, confesso que esperava que a condução do processo de renovação tivesse ocorrido de uma maneira diferente, considerando a trajetória construída e as conquistas alcançadas durante esses dois anos. Ainda assim, respeito as decisões tomadas e sigo em frente com a tranquilidade de quem sabe que cumpriu seu papel com dedicação, profissionalismo e comprometimento. Saio de cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que meu nome estará ligado a dois importantes acessos na história recente do clube”, afirmou Matheus.

“Não posso deixar de expressar minha tristeza pela não renovação e, principalmente, pela forma como as coisas aconteceram. Saio decepcionado com a maneira como fui tratado e com a sensação de não ter sido valorizado por tudo aquilo que entreguei e construí nesses dois anos. Acredito que respeito, reconhecimento e consideração devem fazer parte de qualquer relação profissional, independentemente do fim de um ciclo. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem da maneira que esperamos. Saio de cabeça erguida, com a consciência tranquila de que dei o meu melhor, honrei essa camisa e fiz parte de uma história vitoriosa. Os dois acessos consecutivos ninguém poderá apagar.”, relatou Pedro Favela.

DECISIVOS NO ACESSO

O Santa Cruz se despede de uma dupla que vestia o manto Coral desde 2025, fez parte dos dois acessos consecutivos do Tricolor e que foi fundamental para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2027.

Em toda sua passagem pela Cobra Coral, Favela disputou 54 partidas e anotou três gols, um desses gols sendo o gol que colocou o Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro após 10 anos sem disputar a competição.

Já Matheus Vinicius construiu uma história de superação no Tricolor. Muito criticado no começo, o defensor deu a volta por cima em sua trajetória. Começando a atuar como um lateral esquerdo sob o comando do técnico Cristian de Souza, Matheus passou a ser mais uma segurança do que uma insegurança para a torcida.

O defensor realizou 50 partidas pelo clube Coral, marcando cinco gols. O principal destaque do atleta ficou marcado no quadrangular da Série C, onde Matheus foi decisivo no ataque quando fez o gol contra o Maringá, que disparou o Santa na liderança do grupo. E mais importante ainda na defesa, quando, contra o Floresta, garantiu a vitória da Cobral Coral ao salvar um gol em cima da linha.

LISTA DE DISPENSA

O Santa Cruz também já havia anunciado no começo do mês uma lista de outros jogadores que fizeram parte da equipe que conquistou o acesso à segunda divisão e que não despertaram o interesse da nova gestão para renovar o contrato desses atletas.

