Santa Cruz comunica saída de 19 jogadores e inicia reformulação do elenco para 2027
Atletas não terão os contratos renovados após a conquista do acesso à Série B
Publicado: 05/11/2026 às 19:46
Equipe do Santa Cruz em partida da Série C do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz deu mais um passo no planejamento para a temporada de 2027. Nesta quinta-feira (5), o clube comunicou a saída de 19 jogadores que fizeram parte do elenco responsável pela conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026.
Com os contratos encerrados, os atletas não permanecerão no Arruda para o próximo ano.
A movimentação faz parte do processo de reformulação do futebol coral para a próxima temporada, quando o Tricolor terá Zé Ricardo no comando técnico.
A diretoria trabalha na formação de um novo grupo para a disputa da Série B, enquanto define as peças que permanecerão e os reforços que chegarão ao elenco. A lista de saídas reúne atletas de diferentes setores.
Na defesa, não permanecem os zagueiros Edson Miranda e Jeferson, além dos laterais Rodrigues e Alex Ruan, pela esquerda, e Pedro Costa, pela direita.
No meio-campo, deixam o clube os volantes Andrey, Fabinho, Arilson e Fabiel, assim como os meias Léo Costa, Patrick Allan e Silva.
Já no setor ofensivo, o centroavante Eron e os atacantes Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques, Alex Sandro e Cassiano também não seguem no Arruda.
Em comunicado oficial, o Santa Cruz agradeceu aos jogadores pela participação na campanha de acesso e desejou sucesso na sequência das carreiras.
“O Santa Cruz Futebol Clube agradece aos atletas que defenderam a camisa coral em 2026 e contribuíram para a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
Com contratos encerrados, os jogadores não seguem no elenco para a temporada de 2027. O clube deseja a todos sucesso na sequência de suas carreiras.”