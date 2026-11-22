Acertado com o Santa Cruz, Matheus Albino se despede do CRB
Arqueiro encerra passagem pelo clube alagoano após três temporadas e será reforço do Tricolor
Publicado: 22/11/2026 às 20:14
Matheus Albino (Ascom CRB)
O goleiro Matheus Albino publicou uma carta de despedida ao CRB neste domingo (22), encerrando o ciclo no clube alagoano após três temporadas. Acertado com o Santa Cruz para defender a equipe pernambucana em 2027, o jogador utilizou as redes sociais para agradecer aos funcionários, companheiros, profissionais e torcedores com quem dividiu a trajetória em Maceió.
Na mensagem, o arqueiro destacou a identificação construída com o clube desde sua chegada, no início de 2024. Ao todo, foram 143 partidas com a camisa do Galo da Pajuçara, período em que participou de conquistas importantes e viveu momentos marcantes.
“De lá para cá, foram 143 jogos. Vivemos juntos grandes momentos, sorrimos, vibramos, conquistamos e escrevemos capítulos importantes dessa história”, escreveu.
Entre os principais feitos citados pelo goleiro estão os três títulos do Campeonato Alagoano, conquistados em 2024, 2025 e 2026. Matheus Albino também relembrou a campanha que levou o CRB à final da Copa do Nordeste e as participações na Copa do Brasil
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Reforço do Santa Cruz para 2027
Aos 31 anos, Matheus Albino chega ao Santa Cruz para reforçar o elenco na próxima temporada. O goleiro é um dos nomes fechados pelo Tricolor para 2027, dentro do planejamento de montagem do grupo para o próximo ano.
Revelado pelo Athletico-PR, o arqueiro também passou por Joinville, Londrina, Zira FK, do Azerbaijão, e Botafogo-SP antes de chegar ao CRB. No clube alagoano, ganhou destaque e ultrapassou a marca de 100 partidas, consolidando-se como uma das principais referências da equipe nas últimas temporadas.