Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz apresentou dois pedidos à Justiça neste sábado (21), no processo de Recuperação Judicial do clube. Em nota oficial, a direção coral informou que solicitou a homologação do Plano de Recuperação Judicial com base nas adesões já assinadas pela maioria dos credores, sem a necessidade de realização de Assembleia-Geral de Credores.

Além disso, pediu que o processo de venda da SAF Santa Cruz seja iniciado imediatamente, em paralelo à análise do plano.

De acordo com o clube, a proposta de recuperação já conta com a adesão da maioria dos credores nas três classes. Entre os trabalhistas, são 424 adesões de um total de 814 credores, o equivalente a 52,09%. Na classe dos quirografários, foram registradas 68 adesões entre 110 credores (61,82%), que representam 69,70% do valor dos créditos da categoria. Já entre as microempresas e empresas de pequeno porte, são 26 adesões de 44 credores (59,09%).

O Santa Cruz explicou que os percentuais consideram todos os credores de cada classe, e não apenas aqueles que se manifestaram. Segundo a nota, a primeira campanha de mediação resultou em 352 acordos.

Com a maioria das adesões comprovada, a legislação permite que a Assembleia-Geral de Credores seja dispensada. O pedido de homologação por adesão será analisado pela Justiça. Caso seja aceito, a Administração Judicial terá cinco dias para conferir as adesões, enquanto os credores terão dez dias para apresentar eventuais oposições. Depois desse período, caberá ao Judiciário decidir sobre a homologação.

Até que haja uma decisão, as assembleias seguem marcadas para os dias 2 e 9 de dezembro. Elas só deixarão de ocorrer caso a Justiça determine a dispensa.











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Santa Cruz tenta venda da SAF para dezembro

O segundo pedido apresentado pelo clube busca dar início imediato à venda da SAF, sem esperar a homologação do Plano de Recuperação Judicial. A expectativa é por conclusão do processo em dezembro, antes do recesso do Judiciário.

A justificativa é que a aprovação dos credores já estaria demonstrada pelos termos de adesão apresentados à Justiça.

Conforme a nota, a venda será realizada por meio de um processo competitivo e público, com regras estabelecidas em edital apresentado ao Judiciário. A proposta já assinada com a atual investidora funcionará como referência mínima para a negociação, enquanto a capacidade financeira da empresa foi verificada por uma companhia independente contratada pelo Santa Cruz.

Caso surja uma oferta superior, a investidora atual terá a possibilidade de igualá-la para permanecer como compradora da SAF. O clube também informou que nenhuma proposta concorrente será aceita se apresentar condições inferiores às já estabelecidas, seja em relação ao valor financeiro ou ao conjunto de compromissos assumidos com o Santa Cruz e com a própria SAF.

Entre as garantias preservadas estão a participação do clube na SAF e a manutenção do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em nome da associação. O valor obtido com a venda será destinado ao pagamento das dívidas, incluindo os débitos previstos no plano de recuperação e as obrigações tributárias.

O Santa Cruz ressaltou, porém, que a venda só terá efeito após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Até lá, não haverá mudança no controle da SAF.