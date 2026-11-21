Anselmo Ramon, centroavante do Goiás (Ascom/Goiás EC)

A movimentação do Santa Cruz no mercado da bola para 2027 começa a ganhar forma. O Tricolor tem quatro jogadores encaminhados para reforçar o elenco na próxima temporada, com situações em diferentes estágios de negociação.

O goleiro Matheus Albino e o lateral-esquerdo Guilherme Sityá já assinaram contrato, enquanto o atacante Anselmo Ramon tem um pré-contrato encaminhado e o volante Raul está em conversas iniciais.

Além desses nomes, o clube também negocia a contratação do atacante Fabrício Daniel, que defende atualmente o São Bernardo e já vestiu a camisa do Sport. A diretoria coral trabalha na montagem do grupo para a próxima temporada, buscando fortalecer diferentes setores da equipe.

Anselmo Ramon tem pré-contrato encaminhado

Um dos nomes mais experientes da lista é o atacante Anselmo Ramon, de 38 anos, que atualmente defende o Goiás. O jogador está próximo de acertar com o Santa Cruz e já teria um pré-contrato encaminhado para defender o clube coral em 2027.

O vínculo do centroavante com o Esmeraldino termina no fim de 2026. Na atual edição da Série B, Anselmo Ramon disputou 25 partidas e marcou cinco gols pela equipe goiana.

Raul entra no radar tricolor

Outro jogador que está na mira do Santa Cruz é o volante Raul, de 30 anos, que disputou a Série B de 2026 pelo Cuiabá. O atleta pertence ao Athletico-PR e tem negociações iniciais com o Tricolor para a próxima temporada.

O Furacão não conta com o jogador para 2027 e deve emprestá-lo novamente. A possibilidade de um novo empréstimo já está encaminhada, mas o volante também desperta o interesse de outros clubes. O Santa Cruz realizou uma sondagem e iniciou conversas para tentar viabilizar a contratação.

Guilherme Sityá e Matheus Albino já assinaram

Entre os reforços já confirmados, o lateral-esquerdo Guilherme Sityá, de 36 anos, chega ao Arruda após uma longa passagem pelo futebol turco. Canhoto, o jogador também pode atuar no meio-campo e estava livre no mercado desde julho, após deixar o Konyaspor.

O defensor atuou por sete temporadas na equipe turca, pela qual disputou 225 partidas, marcou 13 gols e distribuiu 44 assistências. Ao longo da carreira, também passou por clubes do Brasil, da Romênia, da Alemanha e da Polônia. No Konyaspor, tornou-se o maior assistente da história da equipe.

Outro reforço confirmado é o goleiro Matheus Albino, de 31 anos, escolhido para fortalecer a meta coral. Paranaense e revelado nas categorias de base do Athletico-PR, o arqueiro acumula passagens por Joinville, Londrina, Zira FK, do Azerbaijão, Botafogo-SP e CRB.

Foi no clube alagoano que Matheus Albino ganhou destaque e se firmou como titular. Ultrapassou a marca de 100 partidas pelo Galo da Pajuçara.

Fabrício Daniel também está na mira

Além dos quatro nomes encaminhados, o Santa Cruz negocia a contratação do atacante Fabrício Daniel, atualmente no São Bernardo. O jogador tem contrato com a equipe paulista até o fim de 2026 e já passou pelo Sport, em 2023.

Na atual temporada, o atacante disputou 22 partidas pela Série B, com quatro gols marcados e duas assistências. Na passagem pelo Leão, também durante a disputa da Segunda Divisão, em 2023, entrou em campo 24 vezes, marcou quatro gols e deu duas assistências. Na ocasião, estava emprestado pelo Coritiba.

A negociação ainda está em andamento, e Fabrício Daniel pode se tornar mais uma opção ofensiva para o Santa Cruz na temporada 2027.