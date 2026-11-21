A base coral enfrentará o rival Sport na decisão do Estadual de 2026

Partida entre Santa Cruz x Ipojuca pelo Campeonato Pernambucano Sub-20 (Reprodução / Ipojuca)

Após vencer a partida de ida por 2 a 0, o Santa Cruz foi derrotado pelo Ipojuca por apenas 1 a 0 na tarde deste sábado (21), nos Aflitos, e garantiu a classificação para a final do Campeonato Pernambucano Sub-20.

O adversário da Cobra Coral na grande decisão será o rival Sport, que eliminou o Retrô na outra semifinal com um placar agregado de 5 a 0. A final será disputada em partida única, prevista para acontecer no próximo sábado (28).

A base do Tricolor do Arruda carrega um longo jejum de 24 anos sem ganhar o Campeonato Pernambucano. O Leão da Ilha, por sua vez, conquistou o título pela última vez em 2024.

Embalado após campanha na Copa do Brasil

O Santa Cruz avança para a final estadual após protagonizar uma campanha histórica na Copa do Brasil da categoria. A Cobra Coral foi eliminada pelo Atlético-MG nas quartas de final, atingindo a sua melhor campanha da história na competição.

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