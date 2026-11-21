CEO da futura SAF, Thairo Arruda revelou o desejo de implementar um modelo de formação inspirado no Lyon, da França

Thairo Arruda, Marco Benevides, Victor Pessoa de Melo e Eduardo Freeland (Weslly Gomes/DP Foto )

O planejamento das categorias de base do Santa Cruz para a temporada de 2027 terá como uma das prioridades a aproximação entre os times inferiores e o elenco profissional.

A proposta foi detalhada pelo novo executivo de futebol coral, Eduardo Freeland, e pelo CEO da futura SAF tricolor, Thairo Arruda, durante a coletiva de apresentação do dirigente, na última segunda-feira (16).

Freeland afirmou que pretende acompanhar de perto o funcionamento das categorias de base, especialmente o Sub-20, e estabelecer critérios para a transição de atletas ao futebol profissional. O dirigente também revelou a intenção de aproveitar seis jogadores que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027 no elenco principal.

Já Thairo Arruda apresentou uma perspectiva mais ampla para o futuro da formação de atletas no clube. O executivo revelou que pretende utilizar como referência o modelo de trabalho do Lyon, da França, com uma estrutura que integre atividades esportivas, educação e acompanhamento nutricional.

Freeland quer seis atletas da Copinha no profissional

Com experiência no trabalho com categorias de base, Eduardo Freeland destacou que pretende dedicar atenção especial ao processo de formação dos jogadores corais. Apesar de reconhecer que as demandas do futebol profissional devem ocupar a maior parte de sua rotina, o dirigente garantiu que estará próximo das atividades do Sub-20.

“Vamos ter um cuidado grande, a partir de fevereiro, de olhar a base como um todo. Entender a metodologia, como é o processo de subida de categoria e quais os critérios que são adotados”, afirmou.

O executivo também revelou uma meta para a composição do elenco profissional de 2027. A intenção é que seis jogadores que disputarem a Copa São Paulo de Futebol Júnior tenham espaço no grupo principal, mas ressaltou que a oportunidade dependerá do desempenho dos atletas.

“Minha intenção é colocar seis jogadores que disputarem a Copa São Paulo no elenco profissional. Mas os jogadores vão ter que conquistar a oportunidade de chegar e permanecer no futebol profissional”, explicou.

A Copinha de 2027 será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro. O Santa Cruz chega à competição após uma temporada positiva nas categorias de base, com destaque para a campanha na Copa do Brasil Sub-20, na qual alcançou as quartas de final.

Zé Ricardo pode ajudar no processo de formação

A escolha de Zé Ricardo para comandar o Santa Cruz também foi relacionada ao planejamento da base. Segundo Freeland, o treinador possui experiência no trabalho com jovens jogadores e apresenta características que podem contribuir para a integração entre as categorias.

“É um treinador que tem um olhar para a base. É um cara que trabalhou muito tempo na base e gosta de lançar jogadores”, destacou.

Antes de assumir a equipe profissional do Flamengo, em 2016, Zé Ricardo trabalhou durante vários anos nas categorias inferiores do clube carioca. Naquele mesmo ano, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pouco antes de iniciar sua trajetória no comando do time principal.

Freeland também reforçou sua identificação com o trabalho de formação de atletas e a importância que atribui ao desenvolvimento das categorias inferiores.

“Eu comecei a trabalhar com futebol de base. Dou muito valor ao que é feito nas categorias de base. O torcedor pode esperar um olhar com muito carinho e muita atenção”, afirmou.

Thairo Arruda mira modelo de formação do Lyon

Além da integração esportiva, a futura SAF do Santa Cruz pretende ampliar o olhar sobre a formação dos atletas. Thairo Arruda revelou que tem como referência o trabalho desenvolvido pelo Lyon, da França, considerado por ele um dos principais modelos de categorias de base do futebol mundial.

O CEO contou que teve a oportunidade de conhecer de perto a estrutura do clube francês durante sua passagem pelo Botafogo e destacou a organização da rotina dos jovens jogadores.

“Quando eu estava no Botafogo, tive três meses nas instalações do Lyon, que tem uma das melhores bases do mundo. O que me chamou a atenção é que a categoria de base do Lyon é como se fosse um quartel militar”, relatou.

Na descrição de Thairo, os atletas seguem uma rotina que combina treinamentos, alimentação e atividades escolares ao longo do dia, com acompanhamento dentro e fora de campo.

“O atleta chega às 7h30, toma seu café, treina, estuda, almoça, estuda novamente, treina novamente e vai para sua casa às 19h. Ele teve uma nutrição decente, dois treinos e estudou, ou seja, a educação também está garantida”, explicou.

A proposta sinaliza o desejo da futura SAF de investir em um modelo de formação que vá além do desenvolvimento técnico e tático, com atenção também à educação e à preparação dos jovens para a vida profissional.

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