Tricolor vai priorizar jogadores brasileiros, com força física e potência; CEO da SAF prevê montagem do grupo até fevereiro

Marco Benevides, Thairo Arruda, Eduardo Freeland e Victor Pessoa de Melo (Weslly Gomes/DP foto)

A montagem do elenco do Santa Cruz para a temporada de 2027 será conduzida com cautela e atenção às oportunidades do mercado.

Apresentado oficialmente na última segunda-feira (16), o novo executivo de futebol coral, Eduardo Freeland, detalhou os critérios utilizados na busca por reforços e explicou o perfil de jogadores desejado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o dirigente, o clube já iniciou um amplo trabalho de mapeamento de atletas. Nos primeiros 20 dias de trabalho, mais de 500 jogadores foram discutidos pelo departamento de futebol. A avaliação envolve nomes de diferentes divisões do futebol brasileiro e também do mercado internacional.

Apesar da ambição de montar uma equipe competitiva, Freeland ressaltou que o Santa Cruz ainda precisa recuperar a confiança do mercado. O dirigente também sinalizou que a estratégia da futura SAF será evitar contratações que comprometam o planejamento financeiro do clube.

Série B e mercado internacional no radar

Freeland explicou que a prioridade será buscar jogadores brasileiros, principalmente pela facilidade de adaptação ao futebol e à realidade do clube. Isso não significa, porém, que o mercado internacional esteja descartado.

“Estamos olhando para todo o mercado, não só o do Brasil. Estamos priorizando brasileiros por conta da adaptação”, afirmou.

Dentro do cenário nacional, o principal foco está nas Séries A e B. O executivo também acompanha atletas que disputaram a Série C e que, mesmo sem grande destaque, apresentaram características consideradas interessantes pelo departamento de futebol.

Força física e potência entre as prioridades

Além da avaliação técnica, o Santa Cruz pretende montar um elenco com características físicas específicas para encarar a competitividade da Série B.

Freeland destacou que jogadores com força física e potência terão espaço importante no planejamento para 2027. A ideia é que essas características estejam presentes em quantidade significativa no grupo.

“Jogadores com bom físico e potência é algo que a gente precisa ter em bons números no elenco para ter uma competitividade grande”, pontuou.

O dirigente também reconheceu que a montagem do elenco pode não corresponder imediatamente às expectativas da torcida, principalmente diante da chegada da SAF e do retorno à segunda divisão nacional.

“Talvez eu não entregue ao torcedor nesse primeiro momento tudo que ele queria receber. Na prática, o que a SAF vai fazer é ter ambição com os pés no chão. Não estou preocupado em agradar o torcedor agora. Quero que o torcedor fique feliz com o meu trabalho no fim do ano”, declarou.

Elenco será montado gradualmente até fevereiro

Também presente na coletiva, o CEO da futura SAF coral, Thairo Arruda, reforçou que o planejamento não prevê a definição de todo o grupo em um primeiro momento.

Segundo o dirigente, a apresentação prevista para o dia 6 de dezembro não representará o encerramento do processo de contratações. A expectativa é aproveitar as movimentações do mercado durante a janela de transferências para encontrar oportunidades.

“Esse elenco que estamos construindo não vai ser fechado na apresentação do dia 6 de dezembro. Nosso elenco vai ser fechado em meados de fevereiro”, afirmou Thairo.

O CEO destacou que dezembro, janeiro e fevereiro devem concentrar oportunidades consideradas importantes para a formação do grupo. Dessa forma, o Santa Cruz pretende manter o monitoramento do mercado mesmo após o início da pré-temporada.

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