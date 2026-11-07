Náutico é dominado pelo CRB e perde por 3 a 0 nos Aflitos

Com time alternativo, Timbu não consegue reagir em último jogo como mandante e ainda encerra matematicamente as chances de playoffs do rival Sport

Victor Andrade, atacante do Náutico, e Hereda, lateral do CRB (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico foi derrotado pelo CRB por 3 a 0 neste sábado (7), nos Aflitos, pela 37ª e penúltima rodada da Série B. Em situações distintas na competição, as equipes entraram em campo com objetivos diferentes. A partida marcou o último compromisso do clube pernambucano em seu estádio nesta Segundona.

Enquanto o Timbu, já livre do risco de rebaixamento e sem chances de acesso, apenas cumpria tabela, o Galo de Campina tratava o confronto como decisivo na disputa por uma vaga na zona de classificação aos playoffs. Mikael e Thiaguinho marcaram no primeiro tempo, enquanto Danielzinho fechou o placar na segunda etapa.

Com o resultado, o time alagoano chegou aos 58 pontos, na sexta colocação, e encerrou matematicamente as chances de o Sport alcançar o G6. Restando apenas uma rodada, o Leão, nono colocado e somando 55 pontos, possui três vitórias a menos que o CRB.

Com 46 pontos, o Náutico permanece na 15ª posição. O time alvirrubro volta a campo na próxima quarta-feira (11), contra o Londrina, já rebaixado, fora de casa, às 19h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela última rodada da competição.

O JOGO

O CRB tomou a iniciativa desde os primeiros minutos e encontrou pouca resistência do Náutico. Com marcação alta e presença no campo ofensivo, a equipe alagoana passou a controlar as ações, enquanto o Timbu demonstrava pouca objetividade na construção das jogadas.

Kauã Maranhão aproveitou uma sobra na área e mandou para as redes, mas o gol pernambucano foi anulado por impedimento após análise do VAR.

O lance não mudou o panorama da partida. O CRB seguiu pressionando e abriu o placar aos 35 minutos. Dadá Belmonte fez boa jogada pelo lado esquerdo e serviu Mikael, que recebeu na entrada da área e finalizou com força, sem dar chances ao goleiro Guruceaga. O gol foi o 28º do atacante na temporada.

Com a vantagem, o time visitante manteve o controle e ampliou nos acréscimos. Aos 44, Thiaguinho recebeu um lançamento nas costas da defesa alvirrubra, avançou até a entrada da área e bateu no canto para fazer 2 a 0.

O Náutico ainda teve uma oportunidade com Luiz Paulo, aos 48, mas Vitor Caetano defendeu a finalização do lateral. O primeiro tempo terminou com ampla vantagem do CRB.

SEGUNDO TEMPO

O CRB voltou do intervalo mantendo a presença ofensiva, enquanto o Náutico continuou encontrando dificuldades para reagir. Aos oito minutos, Crystopher recebeu um cruzamento para trás de Hereda e finalizou de primeira, com a bola passando muito perto do gol de Guruceaga.

Aos 13, Betão cometeu falta em Crystopher dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o CRB. Mikael foi para a cobrança, mas Guruceaga defendeu. O goleiro também conseguiu evitar o gol na segunda tentativa do atacante, mas Danielzinho aproveitou o terceiro rebote e mandou para as redes, ampliando para 3 a 0 aos 15 minutos.

Depois do terceiro gol, o Náutico tentou responder em contra-ataques. Aos 24, Kauã Maranhão recebeu em velocidade e saiu de frente para Vitor Caetano, mas finalizou em cima do goleiro e desperdiçou uma boa oportunidade. Dois minutos depois, Douglas Baggio, que havia acabado de entrar, recebeu cruzamento de Hereda e bateu por cima.

Sem conseguir reagir, o Timbu não voltou a ameaçar de forma efetiva. O CRB administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vitória por 3 a 0 nos Aflitos.

FICHA DA PARTIDA

NÁUTICO: Guruceaga; Reginaldo, Wanderson, Betão e Luiz Paulo (Ryan); Samuel, Luiz Felipe (Matheus Uchôa) e Luiz Cláudio (Everson); Derek, Victor Andrade e Kauã Maranhão (Isaque). Técnico: Bruno Pivetti.

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Bressan (Henri), Lyncon (Fábio Alemão) e Reverson; Pedro Castro, Crystopher (Geovane) e Danielzinho (Douglas Baggio); Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (João Neto). Técnico: Fábio Matias.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 21h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Lúcio Beiersdorf (RJ)



Quarto Árbitro: Jose Woshington Da Silva (PE)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Mikael (14'/1ºT), Thiaguinho (44'/1ºT), Danielzinho (15'/2ºT)

Cartões amarelos: Samuel (NAU), Betão (NAU), Reginaldo (NAU), Kauã Maranhão (NAU), Ryan (NAU); Pedro Castro (CRB)

Público: 5.475

Renda: R$ 347.279,00