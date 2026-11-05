Santa Cruz cria grupo de trabalho para viabilizar retorno ao Arruda em janeiro

Com representantes do Deliberativo, Executivo e Comissão Patrimonial, grupo busca jogar no estádio no Pernambucano

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz criou um grupo de trabalho para acelerar as ações necessárias à volta do Arruda. A intenção do clube é que o estádio esteja novamente apto a receber partidas com público já em janeiro de 2027, no início do Campeonato Pernambucano.

A expectativa inicial é contar com toda a arquibancada inferior liberada para receber os torcedores.

O grupo reúne representantes das três instâncias do clube: Conselho Deliberativo, Executivo e Comissão Patrimonial. A iniciativa busca unir conhecimentos e esforços para viabilizar a retomada das atividades no estádio, além de facilitar a transição dos trabalhos para a SAF.

Entre os nomes que integram o grupo estão Tarcísio Magalhães e Sérgio Goiana, pela Comissão Patrimonial; Bruno Rodrigues e Guilherme Leite, pelo Executivo; e Victor Pessoa de Melo, representando o Conselho Deliberativo.

Grupo reúne profissionais com experiência no Arruda

A composição do grupo conta com integrantes que possuem conhecimentos específicos importantes para o processo de recuperação do estádio.

Coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite é um dos principais conhecedores da estrutura e do funcionamento do Arruda. Sua participação nos trabalhos foi uma indicação do presidente Bruno Rodrigues.

Outro nome de destaque é Victor Pessoa de Melo, engenheiro e especialista em recuperação de estruturas. Além de representar o Conselho Deliberativo, do qual é presidente, ele também será um dos integrantes do futuro Conselho de Administração da SAF tricolor.

A proposta é que a atuação conjunta dos representantes facilite o andamento das medidas necessárias para a reabertura do estádio, considerando os aspectos estruturais e operacionais envolvidos.

Santa Cruz quer voltar ao Arruda no Pernambucano

O último jogo do Santa Cruz com a presença de torcedores no Arruda foi disputado em 13 de julho de 2025. Desde então, o Tricolor passou a mandar suas partidas na Arena de Pernambuco.

O retorno ao estádio, no entanto, ganhou ainda mais importância diante do calendário de 2027. A Arena de Pernambuco ficará indisponível durante o período de preparação para receber partidas da Copa do Mundo Feminina.

Diante desse cenário, a intenção da diretoria coral é antecipar os trabalhos para que o Arruda esteja em condições de receber a equipe desde o início do Campeonato Pernambucano, em janeiro. A liberação integral da arquibancada inferior é o primeiro objetivo estabelecido pelo grupo de trabalho.

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