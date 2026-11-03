Santa Cruz: SAF terá Conselho de Administração com cinco representantes da investidora e dois do clube

Órgão será responsável por definir diretrizes estratégicas e fiscalizar a gestão da sociedade; clube será representado por Bruno Rodrigues e Victor Pessoa de Melo

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Após a conclusão da operação para constituição da SAF, o Santa Cruz terá uma nova estrutura de governança administrativa. Uma das instâncias previstas no modelo será o Conselho de Administração (CA), responsável por estabelecer as diretrizes estratégicas da sociedade, fiscalizar a gestão e deliberar sobre decisões relevantes para os negócios.

O colegiado será formado por sete integrantes, com mandato unificado de três anos e possibilidade de reeleição. A composição prevê cinco representantes indicados pela investidora e outros dois escolhidos pelo Santa Cruz.

A investidora também terá o direito de indicar o presidente do Conselho de Administração, que contará com voto de qualidade em caso de empate nas deliberações.

As duas cadeiras destinadas ao clube ficarão sob responsabilidade do presidente do Executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, que terá a prerrogativa de indicar, destituir e substituir os representantes da associação.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, as cadeiras do clube serão ocupadas pelo próprio mandatário, que será reeleito por aclamação na próxima eleição, e Victor Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo.

Quais serão as atribuições do Conselho de Administração?

O Conselho de Administração terá papel estratégico na estrutura da SAF Coral. Entre suas atribuições estarão a definição dos rumos da sociedade, a fiscalização da gestão executiva e a aprovação de decisões que possam impactar diretamente a operação.

Entre as matérias submetidas à avaliação do colegiado estão a aprovação de orçamentos e demonstrações financeiras, além da análise de contratos com valores superiores a R$ 5 milhões.

As decisões serão tomadas de maneira coletiva. Dessa forma, os conselheiros não terão autonomia para administrar ou representar individualmente a SAF. A atuação dos integrantes deverá respeitar os deveres legais de diligência, lealdade e sigilo, sempre considerando os interesses da companhia.

Nova estrutura administrativa do Santa Cruz

A criação do Conselho de Administração faz parte da reorganização institucional prevista com a implementação da SAF no Santa Cruz. O novo modelo terá a Matix como investidora majoritária e prevê uma estrutura profissionalizada para conduzir os setores administrativo, financeiro e esportivo do clube.

Na nova configuração, Thairo Arruda será o CEO da SAF, enquanto Danilo Caixeiro também terá participação nas decisões estratégicas da operação. O departamento de futebol, por sua vez, contará com Eduardo Freeland como executivo e Raphael Rezende como consultor de mercado.

A associação seguirá existindo e terá participação na estrutura de governança da sociedade, inclusive com as duas cadeiras no Conselho de Administração.

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