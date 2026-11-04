Santa Cruz perde para o Atlético-MG e é eliminado nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

A base coral se despediu da sua melhor campanha na história da competição na tarde desta quarta-feira (4)

Partida entre Atlético-MG x Santa Cruz na Copa do Brasil Sub-20 (Paulo Henrique França / Atlético)

Após atingir a melhor campanha de sua história, o Santa Cruz foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 na tarde desta quarta-feira (4). Depois do empate por 1 a 1 na partida de ida, a Cobra Coral foi derrotada por 3 a 1 pelo Atlético-MG na Arena MRV.

A base coral vinha de classificações contra São Raimundo, CSA e CSE nas fases anteriores e buscava igualar o melhor desempenho de um clube pernambucano na história da competição, feito que pertence ao Sport, que chegou às semifinais em 2016.

O Atlético-MG, por sua vez, agora espera quem avançar do confronto entre Ceará e São Paulo para saber o seu adversário nas semifinais. Do outro lado da chave, o Operário-PR enfrenta o classificado entre Palmeiras e Paysandu.

O jogo

Atuando em casa, o Atlético-MG iniciou a partida já imprimindo um forte ritmo contra a meta coral. Apesar de boas intervenções do goleiro Felipe, o Santa Cruz não conseguiu evitar o primeiro gol, que saiu aos 39 minutos com Murillo.

O Galo chegou ao segundo gol ainda nos acréscimos da primeira etapa, com Mosquito, que finalizou com categoria aos 47 minutos e aumentou a vantagem mineira.

O Santa Cruz reagiu apenas aos 27 minutos do segundo tempo. Peu, que saiu do banco de reservas, fez boa jogada individual e finalizou com precisão para descontar o placar.

A esperança de remontada coral durou pouco, com os atleticanos marcando o terceiro gol na marca dos 30 minutos. Também vindo do banco, Ronaldo marcou e ampliou a vantagem sacramentar a classificação.



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