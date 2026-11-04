Atlético-MG x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pelas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Após empatar no jogo de ida, Tricolor quer fazer história e avançar às semifinais da competição de base

Santa Cruz e Atlético-MG empataram no Lacerdão (Reprodução/FPF)

Querendo fazer história, o Santa Cruz entra em campo nesta quarta-feira (4), às 15h, contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Após empatar por 1 a 1 no Lacerdão, na última sexta-feira (30), o Tricolor busca uma vaga na semifinal, igualando a melhor campanha da história de Pernambuco na competição de base.

O duelo decisivo acontece na Arena MRV, casa do Galo. Quem avançar vai enfrentar São Paulo ou Ceará, que se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 15h, no CT de Cotia. No jogo de ida, o Tricolor venceu o Vozão fora de casa por 2 a 1.

Com Sansão em grande fase, Santa Cruz quer vaga

Autor do gol da Cobra Coral em Caruaru, o atacante Sansão é um dos destaques do time na temporada.

Ao todo, o jovem de 19 anos soma oito gols e quatro assistências em 23 jogos disputados na temporada.

Ao lado de Hony, é o artilheiro do Santa Cruz na Copa do Brasil Sub-20, com quatro gols marcados.

HOJE TEM SANTA!?????????????????? É dia de Copa do Brasil Sub-20! O Santa Cruz enfrenta o Atlético Mineiro, pelo jogo de volta das Quartas de Final. ????: Arena MRV ?: 15h00 ??: Atlético Mineiro x Santa Cruz VAMOS JUNTOS EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO! ???? https://t.co/pr1VMcdxzM — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 4, 2026

FICHA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG: Kaio Assis; Wanderson, Pedro Fachineti, Samuel Deus e João Barros; Luiz Peu, Mathias e Nat; Murillo, Jonatas e Mosquito. Técnico: Henrique Teixeira.

SANTA CRUZ:

Felipe; Vitor, Caio, João Victor e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Souza, Hony e Sansão. Técnico: Thiago Souza.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 15h

Competição: Copa do Brasil Sub-20

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

Assistentes: Rodney Faria Lima (MG) e Emílio Junio Nascimento Santos (MG)

Transmissão: SporTV (TV fechada)

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