Santa Cruz: Adriano Lucena não deve seguir como presidente da Patrimonial em 2027

Dirigente enfrenta desgaste interno e críticas da torcida; com a implementação da SAF, comissão deixará de atuar de forma independente

Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, não deve seguir no cargo em 2027.

A possível mudança ocorre em meio ao processo de reestruturação administrativa do clube, que se prepara para a implementação da SAF e tem como uma das prioridades a reabertura do Arruda.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, embora ainda participe das atividades relacionadas ao patrimônio do clube, o dirigente, que acumula desgaste e críticas da torcida coral, tem tido pouca atuação no grupo de trabalho criado para acelerar os reparos necessários no estádio.

Grupo de trabalho à frente do retorno ao Arruda

A comissão presidida por Adriano Lucena é responsável pela administração do Arruda, das sedes e dos demais bens patrimoniais do Santa Cruz.

No entanto, a condução das intervenções para recuperar o estádio passou a ser centralizada em um grupo de trabalho composto por representantes do Conselho Deliberativo, do Executivo e da própria Patrimonial.

O grupo, que conta com o dirigente como integrante — ainda que sem atuação de destaque —, foi criado para viabilizar o retorno do Tricolor ao Arruda em janeiro de 2027, a tempo da disputa do Campeonato Pernambucano.

Retorno ao Arruda é prioridade

O Santa Cruz não disputa uma partida com público no Arruda desde 13 de julho de 2025, quando empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz-RN, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Durante toda a temporada de 2026, o Tricolor mandou seus jogos na Arena de Pernambuco.

O cenário, porém, exige uma solução para o próximo ano: a Arena será fechada a partir de novembro para ajustes estruturais e intervenções visando à Copa do Mundo Feminina de 2027, prevista para os meses de junho e julho.

SAF muda estrutura da Patrimonial

A implementação da SAF também deve alterar a organização administrativa do clube.

Segundo apuração do Diario, na nova configuração, a Comissão Patrimonial, que atualmente possui atuação independente dentro da estrutura associativa, passará a se reportar ao Executivo do Santa Cruz, responsável pela participação de 10% mantida pela associação.

Com a possível mudança, o presidente Bruno Rodrigues terá autonomia para indicar o substituto de Adriano Lucena no comando da Patrimonial.

O acordo com o grupo Matix prevê a transferência de 90% das ações da estrutura empresarial ligada à SAF, enquanto a associação coral permanece com os 10% restantes.

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