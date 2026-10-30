Santa Cruz x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor abre disputa por uma vaga na semifinal da competição de base com o apoio da torcida em Caruaru

Elenco do Santa Cruz comemora vaga na Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC)

Após conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe profissional, o Santa Cruz quer dar mais alegrias ao torcedor, desta vez, com a base.

O Tricolor entra em campo nesta sexta-feira (30), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

O duelo terá entrada franca, permitindo que a torcida da Cobra Coral apoie a equipe, que busca seguir fazendo história.

Esta já é a melhor campanha do clube na competição. Caso avance às semifinais, igualará um feito que, em Pernambuco, só havia sido conquistado pelo Sport.

Santa Cruz

A equipe do Santa Cruz é comandada por Thiago Souza, que também é o técnico do Sete de Setembro, clube que firmou parceria com a Cobra Coral.

Na competição, a equipe já eliminou CSE, CSA e São Raimundo-RR. Nas oitavas de final, contra a equipe de Roraima, a vitória no agregado foi por 7 a 2.

Os artilheiros do time na Copa do Brasil Sub-20 são os atacantes Hony e Sansão, com, respectivamente, quatro e três gols marcados.

Além disso, a Cobra Coral está na semifinal do Pernambucano da categoria, na qual vai encarar o Ipojuca por um lugar na final.

Atlético-MG

Adversário do Santa Cruz, o Atlético-MG chega embalado para a partida após vencer o Campeonato Mineiro Sub-20 na última segunda-feira (26).

Durante a campanha na Copa do Brasil, o time treinado por Henrique Teixeira eliminou Sobradinho, Athletic e Amazonas.

O grande nome do Galo na temporada é o atacante Mosquito, que soma 10 gols em 37 jogos no ano.

FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ: Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Souza, Hony e Sansão. Técnico: Thiago Souza.

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Wanderson, Lemos, Samuel e Samuel Deus; Mathias, Índio e Natã; Jonatas, Cauã Soares e Mosquito. Técnico: Henrique Teixeira.

Local: Lacerdão, em Caruaru (PE)

Horário: 16h30

Competição: Copa do Brasil Sub-20 (nota: corrigido, pois no texto estava grafado incorretamente como "Campeonato Brasileiro da Série B")

Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Túlio de Farias Ribeiro Caldas (PE)

Transmissão: SporTV (TV fechada)

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