Santa Cruz x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelas quartas da Copa do Brasil Sub-20
Tricolor abre disputa por uma vaga na semifinal da competição de base com o apoio da torcida em Caruaru
Publicado: 30/10/2026 às 08:00
Elenco do Santa Cruz comemora vaga na Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC)
Após conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe profissional, o Santa Cruz quer dar mais alegrias ao torcedor, desta vez, com a base.
O Tricolor entra em campo nesta sexta-feira (30), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.
O duelo terá entrada franca, permitindo que a torcida da Cobra Coral apoie a equipe, que busca seguir fazendo história.
Esta já é a melhor campanha do clube na competição. Caso avance às semifinais, igualará um feito que, em Pernambuco, só havia sido conquistado pelo Sport.
Santa Cruz
A equipe do Santa Cruz é comandada por Thiago Souza, que também é o técnico do Sete de Setembro, clube que firmou parceria com a Cobra Coral.
Na competição, a equipe já eliminou CSE, CSA e São Raimundo-RR. Nas oitavas de final, contra a equipe de Roraima, a vitória no agregado foi por 7 a 2.
Os artilheiros do time na Copa do Brasil Sub-20 são os atacantes Hony e Sansão, com, respectivamente, quatro e três gols marcados.
Além disso, a Cobra Coral está na semifinal do Pernambucano da categoria, na qual vai encarar o Ipojuca por um lugar na final.
Atlético-MG
Adversário do Santa Cruz, o Atlético-MG chega embalado para a partida após vencer o Campeonato Mineiro Sub-20 na última segunda-feira (26).
Durante a campanha na Copa do Brasil, o time treinado por Henrique Teixeira eliminou Sobradinho, Athletic e Amazonas.
O grande nome do Galo na temporada é o atacante Mosquito, que soma 10 gols em 37 jogos no ano.
FICHA DA PARTIDA
SANTA CRUZ: Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Souza, Hony e Sansão. Técnico: Thiago Souza.
ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Wanderson, Lemos, Samuel e Samuel Deus; Mathias, Índio e Natã; Jonatas, Cauã Soares e Mosquito. Técnico: Henrique Teixeira.
Local: Lacerdão, em Caruaru (PE)
Horário: 16h30
Competição: Copa do Brasil Sub-20 (nota: corrigido, pois no texto estava grafado incorretamente como "Campeonato Brasileiro da Série B")
Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)
Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Túlio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
Transmissão: SporTV (TV fechada)
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