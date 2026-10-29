Santa Cruz: prazo para inscrição de chapas termina nesta quinta; Bruno Rodrigues deve ser candidato único

Atual presidente do Executivo coral, presente nos dois últimos acessos, deve ser reeleito para o triênio 2027-2029

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O prazo para inscrição das chapas interessadas em disputar a eleição para a Presidência e a Vice-Presidência do Executivo do Santa Cruz se encerra nesta quinta-feira (29).

A eleição, prevista para o dia 6 de dezembro, definirá os responsáveis pela gestão do clube no triênio de 2027 a 2029.

Segundo informações iniciais do ge, confirmadas à reportagem do Diario de Pernambuco, a tendência é de que o pleito tenha chapa única, encabeçada pelo atual presidente, Bruno Rodrigues, que deve ser reeleito para mais um mandato à frente do Tricolor.

Prazo para inscrição das chapas

De acordo com as regras divulgadas pelo Santa Cruz, as chapas devem ser inscritas por meio de protocolo na secretaria do clube até o penúltimo dia útil de outubro do ano da eleição.

O registro precisa conter os nomes e as assinaturas de todos os candidatos à Presidência e à Vice-Presidência do Executivo, além dos postulantes aos cargos de conselheiros efetivos e suplentes.

Com o encerramento do prazo nesta quinta-feira, a expectativa é de que o cenário da disputa eleitoral seja definido oficialmente após o período de inscrições.

Bruno Rodrigues à frente do Santa Cruz

Bruno Rodrigues está à frente do Executivo coral durante um período marcado por mudanças administrativas e pela preparação para a implementação da (SAF).

Sob sua gestão, o Santa Cruz conquistou dois acessos nacionais e garantiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027, após nove temporadas fora da competição.

O clube também avançou nas etapas de estruturação da SAF, que prevê a entrada da Matix como investidora majoritária.

A implementação do novo modelo de gestão irá provocar mudanças na estrutura administrativa e no departamento de futebol do Tricolor para a próxima temporada.



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