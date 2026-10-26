Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz quer torcida presente no jogo de ida das quartas

Tricolor, que já faz sua melhor campanha da história na competição, busca vaga na semifinal e vai encarar o Atlético-MG

Elenco do Santa Cruz comemora vaga na Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC)

O duelo de ida entre Santa Cruz e Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, acontecerá na próxima sexta-feira (30), às 16h30.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partida, até o momento, está marcada para o Lacerdão, em Caruaru.

Porém, o Tricolor, que ainda não anunciou o local em suas redes sociais, tem como prioridade contar com a presença do público no duelo decisivo da base.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, o clube pode solicitar a mudança de estádio para receber os torcedores diante do Galo.

A partida de volta está marcada para o dia 4 de novembro, às 15h, na Arena MRV, estádio do Atlético-MG.

Campanha do Santa Cruz Sub-20 na temporada



Além de fazer sua melhor campanha na história da Copa do Brasil Sub-20, a base do Santa Cruz segue na disputa do Pernambucano da categoria.

Classificada para as semifinais do estadual, a Cobra Coral encara o Ipojuca no jogo de ida no dia 11 de novembro. O vencedor enfrentará Sport ou Retrô na grande decisão.

O Tricolor soma 28 títulos na competição; porém, o último deles foi conquistado em 2003.

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