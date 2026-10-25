Santa Cruz tem jogadores na Seleção da Série C; Cristian é eleito melhor técnico
Após garantir o acesso à Série B, Tricolor do Arruda teve quatro atletas entre os melhores da competição nacional
Publicado: 25/10/2026 às 15:27
Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto )
Após o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, no último sábado (24), que teve o Maringá como grande campeão, foi divulgada a seleção dos melhores atletas da competição.
O Santa Cruz, um dos quatro times que conseguiram o acesso à Série B de 2026, teve quatro nomes na lista, além de Cristian de Souza, que já deixou o clube, eleito o melhor técnico.
A premiação foi realizada pela SportyNet, com apoio da CBF, e teve o atacante Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, eleito o craque da Série C.
Jogadores do Santa Cruz premiados
Na seleção da Série C, representaram a Cobra Coral o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o zagueiro Matheus Vinícius e o volante Pedro Favela.
O último citado foi o autor do gol do acesso, no empate por 1 a 1 contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.
Com quatro nomes presentes, o Tricolor é o clube com mais jogadores entre os 11 ideais da competição.
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Cristian de Souza é eleito melhor técnico
Ex-técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza foi eleito o melhor da Série C de 2026.
O profissional assumiu o Tricolor após iniciar a competição pelo Amazonas, levando os pernambucanos de volta à Série B, o que não acontecia desde 2017.
Apesar disso, com as mudanças previstas no elenco após a implementação da SAF, o treinador deixou o Arruda.
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