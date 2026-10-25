Santa Cruz tem quase 300 mil torcedores como mandante em 2026; veja os números

Tricolor registra média de 21 mil torcedores por jogo na Série C e supera 45 mil no jogo do acesso à Série B de 2027

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz encerrou a campanha como mandante na temporada de 2026 com números expressivos de público.

Após conquistar o acesso à Série B de 2027, o Tricolor registrou uma média de 21.302 torcedores por partida na Série C, a maior da competição.

Os dados são do Blog dos Números, de Adethson Leite, e consideram os 12 jogos do clube como mandante na Série C, além das partidas disputadas no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil.

Ao todo, o Santa Cruz levou 299.235 torcedores aos estádios em 17 jogos como mandante ao longo da temporada. A média geral foi de 17.602 pessoas por partida.

Santa Cruz iguala recorde da Arena no jogo do acesso

O maior público do Santa Cruz como mandante em 2026 foi registrado no confronto contra o Maringá, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C.

Na partida que confirmou o retorno do Tricolor à Série B, após nove temporadas, 45.500 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco. O jogo terminou empatado por 1 a 1, resultado que garantiu o acesso coral.

O segundo maior público da temporada foi registrado contra o Floresta, também pela Série C. No dia 20 de setembro, 44.951 torcedores acompanharam a partida na Arena de Pernambuco.

O confronto diante do Botafogo-PB, disputado em 6 de setembro, completa o pódio. Na ocasião, 27.479 pessoas estiveram presentes no estádio.

Série C concentra maior público da temporada

A Série C foi a competição com maior participação da torcida coral em 2026. Nos 12 jogos como mandante, o Santa Cruz registrou média de 21.302 torcedores.

No Campeonato Pernambucano, o Tricolor disputou quatro partidas como mandante, com média de 8.496 pessoas. O maior público foi registrado contra o Náutico, com 13.232 torcedores, enquanto o menor ocorreu diante do Decisão, com 5.263.

Já na Copa do Brasil, o Santa Cruz teve um jogo como mandante, diante do Sousa. A partida contou com 9.632 torcedores.

Santa Cruz teve dois jogos com portões fechados

O levantamento também aponta duas partidas do Santa Cruz com portões fechados em 2026. Os confrontos foram contra o Jaguar e o Decisão, pelo Campeonato Pernambucano.

Esses jogos não foram considerados no cálculo da média de público do levantamento.

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